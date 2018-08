Pablo Espina: “Hay que ser humilde porque cualquier equipo te puede ganar”

Google Plus

La SD Ponferradina ha continuado con la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Pablo Espina, procedente del UD Logroñés. Quinto jugador presentado, tras Oscar Sielva, Trigueros, Luisma Villa y David Grande.

En primer lugar, Pablo Espina aseguraba que la Deportiva tiene la obligación de estar entre los mejores y aspirar a lo máximo esta temporada: “Creo que las expectativas son muy buenas, llevamos trabajando más de dos semanas, las sensaciones son realmente buenas, el club es muy bueno, todo lo que veo desde dentro ya me lo habían comentado desde fuera, ahora lo estoy comprobando, es un gran club de Segunda B, estamos obligados a estar arriba y pelear por el playoff y por el ascenso”.

El nuevo jugador blanquiazul manifestaba que no influye su posición en el campo para anotar más o menos goles y cree que es una cuestión de confianza: “El año pasado es cierto que no hice goles, jugué en posiciones similares, creo que lo de los goles es confianza, es convencimiento, creo que el cambio de equipo te renueva la ilusión, te da más ganas, en cuestión de posición suelo jugar siempre donde estoy jugando con el míster, de interior, de mediapunta, escorado a la izquierda, no es cuestión de posición”. El asturiano valoraba la importancia del trabajo en esta categoría: “Es importante combinar un poco de todo, la experiencia, la calidad, la juventud, es verdad que en la Segunda B es una categoría en la que hay que trabajar mucho, hay que ser humilde porque cualquier equipo te puede ganar y te puede complicar”.

Espina señalaba que el técnico, Jon Pérez Bolo, les está transmitiendo trabajo y humildad desde el primer día que comenzó la pretemporada: “El mensaje es claro, sobre todo el trabajo y la humildad, es lo que nos está transmitiendo estos primeros días, para mí eso es lo más importante, a partir de ahí estamos trabajando tácticamente lo que quiere, pero sobre todo desde la base del trabajo y humildad que es lo que te da lo demás”.

El nuevo integrante de la plantilla berciana manifestaba que tampoco hay que valorar la pretemporada en gran medida a pesar del buen poso dejado por el equipo: “Creo que tampoco hay que valorar gran cosa la pretemporada porque estás jugando contra equipos que tienen una carga importante y no están a su máximo nivel, pero bueno las sensaciones son buenas, el ambiente en el grupo es bueno, creo que tiene buena pinta el equipo”. El jugador asturiano recalcaba la importancia de que los jugadores de segunda línea también aporten en la faceta goleadora: “Los delanteros se les mira más con lupa los goles, la gente de segunda línea también estamos obligado a hacer goles, el míster nos está recalcando mucho que hay que llegar desde segunda línea, de banda contraria y hay que hacer goles todos los que podamos”.

Por último, Espina aseguraba que en Segunda B debes tener planes alternativos de juego porque es imposible mantener la misma idea en todos los campos: “Cada uno tiene su opinión, de la experiencia que tengo de estos años en Segunda B es imposible jugar todos los domingos igual, porque los campos no son iguales, en casa si que tienes que tener una idea clara de jugar pero también de combinar con el contraataque, con los balones en largo, porque es imposible siempre jugar a combinar, a tener el balón”, concluyó.