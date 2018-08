Gelu Rodríguez: "El fichaje de Negredo por el Rayo no parece posible"

Google Plus

El Rayo Vallecano sigue rastreando el mercado, con David Cobeño al frente, quien siempre busca, como primer escaparate, a jugadores que ya han pasado por el equipo de la franja y conocen a la perfección el club. Uno de esos casos es el de Negredo, un futbolista muy del agrado de la dirección deportiva, y que, sin duda, supondría un gran salto de calidad para la delantera del equipo vallecano.

Negredo, por el momento, no volverá al Rayo

Pero los impedimentos para que el ariete vuelva a recalar en Vallecas son diversos, a pesar de que en su actual equipo no cuentan con la figura del delantero, por lo que no vería con malos ojos una salida. Precisamente sobre los rumores que le vinculan al Rayo Vallecano, ha querido hablar su representante, dejando claro que, por el momento, su fichaje sería prácticamente imposible: "El fichaje de Negredo por el Rayo Vallecano no parece posible en este momento", ha declarado Gelu Rodríguez al periodista turco Gökmen Özcan de FANATIK.

Además, el medio Unión Rayo, ha podido saber a través de diferentes fuentes, que aseguran que el equipo vallecano no podría hacerse cargo del salario que percibe el jugador -cuatro millones de euros anuales-. Por lo que, de momento, tan solo se encuentran motivos para que el delantero se aleje de la que fue su casa.

Negredo durante un partido | Fotografía: Juan Ignacio Lechuga

Al Rayo Vallecano se le van cerrando las puertas en lo que a delanteros se refiere, pero aún tienen casi un mes por delante para encontrar un goleador de garantías que haga olvidar al killer Raúl de Tomás. Mientras tanto, a la vez que la dirección deportiva busca, y Míchel observa a la promesa canaria, Sergio Moreno; en Vallecas están con un ojo puesto en Valdebebas, de donde Raúl de Tomás podría regresar si finalmente no logra convencer a Lopetegui, que apostaría por otros hombres para anotar tantos.