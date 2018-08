Entradas desde cinco euros para el partido del Trofeo Ciudad de Granada

Google Plus

Los abonados del Granada CF para la temporada 2018-19 podrán presenciar gratis el partido del Trofeo Ciudad de Granada, que enfrentará al equipo granadino con el Málaga CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes, el próximo sábado 11 de agosto, a las 20.00 horas. Para el resto de aficionados, las entradas para ver el partido de presentación del Granada CF ante su afición tendrán un coste de cinco euros en Fondos, incluido la grada visitante; diez euros en Preferencia y quince euros en Tribuna. Para los niños de 0 a 14 años tendrán un precio de dos euros en todos los sectores.

Las entradas se pondrán a la venta en la Taquilla de la Tienda del Granada en el Centro Comercial Neptuno desde el jueves 9 de agosto. Se podrán comprar en horario de 10.00 a 21.00 horas tanto el jueves como el viernes.

En la Taquilla del Estadio Nuevo Los Cármenes se podrán comprar las entradas solamente el sábado 11 de agosto, de 10:00 a 14:00 horas y de 18.00 horas hasta el inicio de partido, que será a las 20:00 horas.

El Granada CF ha informado también de que no se admitirán cambios, devoluciones o anulaciones de las compras realizadas, ya sean por Taquilla, o por Internet y que no está permitido el acceso al recinto sin título con control de acceso.Desde la temporada 2015-16, los niños menores de 5 años también necesitan un título de acceso para acceder al estadio y no existen entradas con descuento por edad.

Este Granada CF - Málaga CF será el séptimo partido amistoso de preparación que dispute el equipo que entrena Diego Martínez, que se disputará justo una semana antes del estreno en Liga, que será contra el Elche CF, en el estadio Martínez Valero. El verano pasado, el Granada venció al Málaga por 1-0 en el partido del Trofeo Ciudad de Granada.