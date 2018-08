Últimas reincorporaciones a los entrenamientos del conjunto blanco

Google Plus

Tras finalizar el Mundial de Rusia, los futbolistas que alcanzaron las fases finales poseen más vacaciones por parte de sus clubes. Este es el caso de varios jugadores de la plantilla blanca, como Marcelo y Casemiro por parte de Brasil, Kovacic y Modric de la selección croata y, finalmente, Varane que salió vencedor de la Copa del Mundo.

Una vez anunciado el fichaje del Celades como segundo entrenador de Lopetegui junto a Javier Mallo, las sesiones preparatorias han comenzado en la capital. Marcelo, Casemiro, Varane y Kovacic se ejercitan con el cuerpo técnico que no ha viajado a Miami y se espera que estén listos para afrontar la primera final de la temporada: Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid.

El objetivo está caracterizado por seguir una rutina similar a la de los jugadores que se encuentran en los Estados Unidos, pero algo más suave. Se pondrán a tono y empezar a coger ritmo con partidos de corta duración en los entrenamientos. Los futbolistas del Castilla, el filial del Real Madrid, ayudarán a estos jugadores a ponerse completamente en forma. Junto al entrenador Solari, se espera que el trabajo físico sea primordial y, posteriormente, la posesión de balón.

Jugadores entrenando | Foto: Getty Images

La incertidumbre del caso Modric

Luka Modric llegó a la final del Mundial de Rusia; en cambio, su compatriota Mateo Kovacic, a pesar de sus declaraciones exigiendo más minutos, se ha incorporado a la plantilla en Madrid para ejercitarse, algo que no ha pasado con Modric. El centrocampista del Real Madrid se incorporará el día ocho de agosto a las filas del conjunto blanco, ya que Lopetegui le ha otorgado permiso.

Al parecer el acuerdo de Julen y Luka no tendría que ver con su futuro, aunque la mayoría de los medios de comunicación exponen que el principal objetivo es mimar al jugador para evitar su salida. A pesar de ello, Florentino Pérez ha recalcado que Modric no abandonará la entidad blanca, salvo que cualquier club pague su cláusula de recisión de 750 millones de euros; una cifra que solo estaría al alcance de clubes como el PSG o el Manchester City. Parecer ser que Florentino no está dispuesto a dejar salir a ningún futbolista más y mucho menos negociar una posible disminución de la cláusula. Los próximos días se presentan claves para el club madrileño.