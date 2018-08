Lunes de actualidad en el Real Oviedo

Google Plus

El que ha sido el culebrón del verano para los oviedistas, el fichaje del senegalés Ibrahima Baldé, llega ya a su último capítulo. Después de unas semanas surrealistas con el jugador atrapado en Rumanía, el club carbayón anunció finalmente la incorporación del delantero Ibrahima por dos temporadas. En la mañana de hoy lunes, 6 de agosto, el Real Oviedo ha realizado la presentación oficial del ariete senegalés en la sala de prensa del Estadio Municipal Carlos Tartiere, donde el futbolista ha respondido a preguntas ante los medios.

Las primeras palabras de Ibrahima como jugador azul han sido: "Estoy muy feliz. Gracias al club y a Ángel Martín por apostar por mi y ayudarme tanto. Los compañeros muy bien, hay muy buena gente y un grupo unido. El entrenador tiene mucho carácter, creo que al equipo le va a ir bien. No estoy aquí por dinero, sino porque quiero disfrutar del fútbol y hacerlo aquí para ayudar al equipo y dar alegrías a la afición" Estas últimas declaraciones se deben a que el jugador renuncia a una gran parte del sueldo que cobraba en el Cluj para jugar con el Real Oviedo. Finalmente, ha declarado: "Conozco el fútbol español, es una liga muy competitiva. Hay que estar preparados desde ahora. Me gusta ganar y me entrego al cien por cien por el equipo, pero luego hay que tener la suerte necesaria y el empuje de la afición".

Tras las palabras ante los medios, el futbolista se ha vestido de corto y ha saltado al césped del Carlos Tartiere, donde se reveló su dorsal y el nombre que llevará a la espalda el senegalés: tendrá el número 17 y se le conocerá como "Ibra" esta temporada. El jugador se pondrá bajo las órdenes de Anquela mañana martes, después de que el jienense diese descanso a sus jugadores este lunes.

Además, la afición azul ha recibido otra muy buena noticia este mismo día: la renovación del guardameta Alfonso Herrero por una temporada más en el Real Oviedo. El que fuera una de las sensaciones de la temporada anterior tras quitarle el puesto bajo palos a Juan Carlos, ha negociado hoy mismo su renovación por el club carbayón, ya que el toledano finalizaba contrato en junio de 2019, y ahora será oviedista hasta 2020 por el momento.