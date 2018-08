Saunier se marcha al FC Lorient

El Granada CF ha informado del acuerdo que ha alcanzado con el FC Lorient francés para el traspaso del defensa Matthieu Saunier. El club granadino ha querido agradecer al jugador "la profesionalidad mostrada en sus dos temporadas como rojiblanco" y le ha deseado "toda la suerte en su nuevo club".

Matthieu Saunier llegó al Granada CF en agosto de 2016 para reforzar al equipo en Primera División, procedente del Troyes. El francés llegó libre y firmó un contrato por tres campañas. El central no lo tuvo nada fácil al principio en el Granada CF, entonces entrenado por Paco Jémez. El técnico no contó con el jugador en su corta etapa en el banquillo de los rojiblancos y siempre lo achacó a problemas por el no entendimiento del idioma por parte del futbolista, algo que el jugador no comparte, como aseguró en una entrevista concedida a Granada Vavel. La marcha de Jémez benefició al jugador, que sí contó para el siguiente técnico, Lucas Alcaraz, cuando las lesiones se lo permitieron.

Saunier vivió esa temporada el descenso del equipo a Segunda División y aunque durante el verano siguiente estuvo en la rampa de salida, finalmente se quedó en el Granada CF para jugar en Segunda División. No lo tuvo fácil tampoco al inicio, pues el técnico José Luis Oltra tampoco contaba con él al principio. En la entrevista concedida a Granada Vavel, el central francés aseguró que se quedó para cumplir el objetivo de lograr el ascenso, algo que finalmente el Granada CF no logró.

Este verano, Saunier estaba de nuevo en la rampa de salida, especialmente por su alta ficha. Finalmente, el jugador se marcha al FC Lorient y en la plantilla del Granada CF se quedan solamente tres centrales: Germán Sánchez, José Antonio Martínez y el joven Pablo Vázquez. Por lo tanto, llegarán más defensas centrales para reforzar al Granada CF durante este mercado veraniego.