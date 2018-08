Zabaco: “Es fundamental comenzar bien”

La SD Ponferradina ha continuado con la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Michel Zabaco, procedente del Cartagena. Séptimo jugador presentado, tras Oscar Sielva, Trigueros, Luisma Villa, David Grande, Pablo Espina y Son. En primer lugar, Zabaco explicaba los motivos de su decisión de dejar Cartagena: “Habían sido dos años perfecto, tanto mi familia como yo estábamos muy contentos, estábamos felices, el final fue muy duro, reflexionando entre todos llegamos a la conclusión que lo mejor era cambiar de aires, por eso decidimos venir aquí”.

El jugador burgalés manifestaba que el fuerte interés y el proyecto de la Deportiva fue lo que le hizo aceptar la oferta de los blanquiazules: “No era la única oferta, me transmitieron mucho interés, me llamaron tanto a nivel de club como el entrenador, me propusieron un proyecto interesante, en el que lleva dos años que no han sido demasiado buenos, pero con toda la ilusión del mundo por hacer un buen año, por competir con los equipos de arriba e ilusionar la gente”.

Cuestionado por la competencia en el eje de la zaga, Zabaco aseguraba que tener tres centrales de nivel es imprescindible para cualquier equipo que quiere aspirar a lo máximo: “Está claro que competencia hay, pero la competencia es imprescindible para estar arriba, mínimo tienes que tener tres centrales competitivos, incluso en cualquier momento de un partido puedes jugar con tres centrales y dos carrileros, es una condición indispensable para estar arriba que haya una competencia sana, a partir de ahí ya decidirá el míster y a hacerlo lo mejor posible si me toca jugar”.

El nuevo jugador de la Deportiva, manifestaba que la pretemporada está siendo positiva tanto a nivel grupal como deportivo: “La pretemporada es para ir cogiendo forma física, para ir cogiendo piernas, está siendo buena tanto a nivel grupal, para ir conociendo a la gente, para los que somos nuevos en el club y a nivel deportivo también está siendo buena porque estamos acumulando minutos, cogiendo sensaciones y adaptándonos al club y a la ciudad”. Acerca de la complejidad del Grupo 1, Zabaco señalaba que la principal diferencia respecto al Grupo 4 son los numerosos campos de césped artificial: “Los grupos cambian mucho cada año, ya he jugado en dos ocasiones cuando estaba en el Atlético de Madrid como cuando vine a León, la mayor diferencia es que hay siete campos de césped artificial, que en el Grupo 4 el año pasado solo había uno, el de Las Palmas Atlético, que nos lo han metido también en este grupo, así que bueno a competir, también muchos filiales en este grupo, que suelen ser potentes, a ir cogiéndole la medida”.

Por último, el jugador blanquiazul recalcaba la importancia de tener un bueno inicio de competición para no ir a remolque durante la temporada: “El primer objetivo es empezar bien, creo que es fundamental, los dos años que hicimos playoff en Cartagena comenzamos bien, acabamos campeones de invierno, porque luego en la segunda vuelta aunque pinches vas a seguir estando arriba, en cambio si empiezas mal, tienes que enganchar muchos partidos seguidos para meterte arriba, le doy máxima prioridad a los primeros cinco-diez partidos comenzar lo más fuerte posible”.

Además, el consejero delegado del club Eduardo Domínguez confirmaba que el club está a punto de conseguir la cesión del delantero colombiano Edwar Bolaños y que solo falta la firma del presidente del Rio Negro: “Falta la firma del presidente, hemos analizado el contrato de cesión y estamos todo de acuerdo, pero falta la firma, no queremos iniciar reconocimiento médico para no incurrir en ninguna irregularidad, se está retrasando, el chico esta aquí ya, todo apunta a que se va a hacer, hay que tener un poco de cautela al respecto”, concluyó.