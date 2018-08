El Rayo Vallecano a punto de batir récord de abonados

Google Plus

Después de casi un mes de mucha angustia por parte de los aficionados, el 18 de julio fue el día de la presentación de la campaña de abonos para el Rayo Vallecano para la próxima temporada 2018-2019 en Primera División. Lo hicieron junto a la presentación de las nuevas equipaciones, que lucirán durante la nueva campaña.

A pesar de que ha habido mucha tensión, la gente ha sabido estar calmada y esperando, sobre todo atendiendo a las fechas en las que se lanzó la campaña de abonos en temporadas anteriores, mucho más tarde que el resto de equipos.

Cabe destacar que la nueva campaña de abonos de esta temporada no empezó con un buen sabor de boca. El 18 de julio por la tarde en las taquillas del Estadio de Vallecas. En primer lugar, había mucha cola desde primera hora de la tarde con el sol que caía sobre Vallecas, con aproximadamente unos cientos de aficionados rayistas queriendo renovar su abono. Sin embargo, a medida que iba pasando la tarde, la gente podía ver que la cola no iba avanzando, aunque la sorpresa fue que la máquina se había estropeado y no se pudo renovar ni un solo abono en la primera tarde de renovaciones.

Además de ir presencialmente al campo, también se podía renovar el abono utilizando el servicio online para realizar sus respectivas gestiones para la temporada que viene.

Este lunes, Unión Rayo informó que el Rayo Vallecano está a un paso de batir el récord de abonados en su historia. El pasado viernes el club anunció en su perfil de Twitter que ya son 10.502 abonados a falta de dos semanas para que empiece La Liga. De esos más de diez mil abonados, hay 7.772 aficionados que decidieron renovar el suyo, aunque restan aún 1.200 socios más para renovarlo.

Afición esperando a los jugadores. Fotografía: La Liga

El año pasado, la cifra de abonados quedó fijada en 9.000 abonados. Por lo tanto, si se llegan a las 9.000 renovaciones, el Rayo Vallecano habría alcanzado el récord de abonados en su historia, que es de 11.600. Fue logrado en Primera División la temporada 2015-2016, cuando se alcanzó la cifra de 11.500 abonados, el actual récord en la historia del club. Durante los meses siguientes de esa misma temporada se abonaron 100 aficionados más.

Por lo tanto, el Rayo Vallecano está a algo más de 1.000 abonados del nuevo récord en su historia. Eso significa que la gente está muy ilusionada para ver otra al equipo en Primera División, dos años después del último ascenso.