Real Madrid vs Roma en vivo y en directo online en International Champions Cup 2018

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Roma en vivo, perteneciente a la 3ª jornada de la International Champions Cup 2018. El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium a partir de las 02:05 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Real Madrid vs Roma. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

MetLife Stadium, donde se jugará el encuentro | Foto: Web Oficial MetLife Stadium

En el partido Real Madrid vs Roma, en vivo, el MetLife Stadium será protagonista con su capacidad para 82.500 personas. Este es un estadio multideportivo ubicado en Meadowlands, ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey cerca de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Sustituyendo el antiguo Giants Stadium, hoy es sede de los New York Giants y los New Yorks Jets, de la National Football League (NFL).

Florenzi, durante la renovación de su contrato | Foto: AS Roma

Alessandro Florenzi (Roma): “Estoy muy orgulloso, muy complacido de ser capaz de continuar vistiendo la camiseta y representar a la ciudad. Es un momento muy feliz porque no sé cuánto estaré en Roma, pero deseo poder ser un 'Romanista'".

El francés, en la presentación de la nueva camiseta | Foto: Real Madrid C.F.

Karim Benzema (Real Madrid): “El Real Madrid es el mejor club del mundo y es una iniciativa muy importante. Estamos trabajando muchísimo para llegar a un nivel alto a la temporada. El equipo afronta el último partido bien, estamos trabajando juntos y estamos preparados para intentar ganar”.

Roma - Últimas Noticias: Ajax no suelta a Neres y N'Zonzi está lejos; Florenzi renovó contrato hasta el 2023; y Roma acelera la contratación de Samassekou.

Real Madrid - Últimas Noticias: Odegaard, el talentoso noruego que deberá buscar nuevo destino, el canterano José León debuta con el primer equipo y las palabras de Lucas Vázquez tras la victoria ante Juventus.

Edin Dzeko quiere seguir goleando en esta nueva temporada | Foto:Rodrigo Torrellas (VAVEL.com)

Atentos en el partido Real Madrid vs Roma en vivo a: Edin Dzeko de Roma. El bosnio es el centro delantero estrella de los italianos y ha tenido un comienzo ante el Barcelona. Aun sin goles, Edin compartió delantera con El Shaarawy.

Gareth Bale, del que se espera mucho esta temporada | Foto: Rodrigo Torrellas (VAVEL.com)

Atentos en el partido Real Madrid vs Roma en vivo a: Gareth Bale del Real Madrid. El galés viene con la mira puesta en esta temporada sin Cristiano Ronaldo. En los dos partidos jugados hasta ahora en la ICC 2018, Bale tuvo un buen partido frente al Manchester United y convirtió un tanto frente a la Juventus.

Eusebio Di Francesco, con buen augurio en su segundo año en la Roma | Foto: AS Roma

Eusebio Di Francesco - Roma: "Fue un tour positivo, en referencia a los partidos jugados, las facilidades y los entrenamientos que hemos hecho. Fuimos capaces de trabajar como quisimos, a pesar de los viajes involucrados. Mañana haré una selección parecida a los otros juegos. Quiero que todos mis jugadores consigan el nivel necesario de afinidad y, por supuesto, los escogeré dependiendo sus características individuales -su forma, su estado físico, el nivel de preparación-".

Julen Lopetegui ya consiguió su primer triunfo | Foto: Real Madrid C.F.

Julen Lopetegui - Real Madrid: “El partido de la Roma lo afrontamos como un paso más para seguir creciendo ante un equipo más rodado. Tiene una plantilla amplia y que nos va a llevar al límite, e intentaremos llegar a ese límite a pesar de que la preparación a estas alturas puede ser corta. Los plazos con los que son y el día 15 tenemos una final a la que queremos llegar muy preparados”.

Cristiano supo romper las redes de Roma en el último encuentro | Foto: Rodrigo Torrellas (VAVEL.com)

En estos dos últimos encuentros entre el Real Madrid y la Roma, los merengues pudieron romper una maldición que se extendía desde 1987, en donde fue la última vez que los de Madrid pudieron con un equipo italiano en una eliminatoria continental. En ese último cruce, el rival era el Nápoles de Diego Armando Maradona.

En los últimos cuatro partidos entre ambos conjuntos, jugaron dos por este mismo torneo y dos por los octavos de final de la Champions League 2015/2016. Por la International Champions Cup 2014, Roma ganó 0-1 con gol de Totti. Un año más tarde, por la ICC 2015, el empate 0-0 se definió por penales para el lado italiano con un 6-7 a favor. Hace dos años, en la Copa de Europa, 0-2 (Cristiano Ronaldo y Jesé, los goles) y 2-0 (CR7 y James Rodríguez) fueron los resultados a favor de los madridistas, quienes lograron pasar de ronda hacia los cuartos de final.

El último choque de los italianos fue en la goleada 4-2 ante los catalanes, en donde Roma comenzó perdiendo (1-0), luego pudo empatar en los pies de El Shaarawy (1-1) pero rápidamente volvió a sufrir: 1-2 para Barcelona. Ya en el segundo tiempo y sobre el cierre, tres goles (Florenzi, Cristante y Perotti, de penal) en ocho minutos le dieron la victoria a los de Di Francesco. Podés saber más de este encuentro gracias al resumen de nuestro colega Gabriel Selva: "Derrota frente a la Roma que deja ganancia para el Barcelona".

La Roma también comenzó de mala manera en esta nueva temporada ya que cayó goleado ante el Tottenham inglés por 1-4. Sin embargo, supo recuperarse ante el Barcelona, a quien superó por 4-2. De esta manera, suma tres puntos en esta International Champions Cup 2018.

En el último choque de los blancos fue ante la Juventus el sábado pasado, en donde nuevamente jugó con una mezcla de jugadores titulares y suplentes, sin contar aún con todos los jugadores de su plantilla, sin embargo, a pesar de no haber comenzado de la mejor manera, (0-1 parcial para los italianos), en el segundo tiempo supo dar vuelta las cosas con goles de Gareth Bale y Marco Asensio. No te pierdas el detalle de este partido en la letra de nuestro colega Iván Manzano Granjo: "Primera victoria de la etapa de Julen Lopetegui".

El Real Madrid ya jugó dos encuentros en la International Champions Cup, con una caída ante el Manchester United por 2-1 y un triunfo ante la Juventus por 3-1. De esta manera, suma tres puntos.