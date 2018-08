Lopetegui: "No tengo constancia de que Kovacic esté en rebeldía"

Google Plus

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, ha hecho una valoración sobre la pretemporada del equipo y como esta actualmente el mismo. Todo esto horas antes de enfrentarse a la Roma en el último partido de la gira americana del equipo blanco.

Respecto al partido de esta noche, el técnico merengue ha señalado que “lo afrontamos como otro paso más y una oportunidad para seguir creciendo. Tendremos una gran dificultad ante un rival más rodado. Se ha enfrentado al Barcelona y ha mostrado su poderío. Tiene una gran plantilla y muchas alternativas. Nos va a obligar a llegar a los límites y trataremos de llegar a ellos. Los plazos son los que son, tenemos una final que nos apetece muchísimo y que afrontaremos con gran ilusión”.

Las posibles marchas de Luka Modric y Mateo Kovacic están siendo otro de los principales temas de conversación de este mercado de fichajes. Respecto a Modric, el técnico español ha declarado que “ya contesté a esta pregunta. El presidente habló con claridad y rotundidad al respecto. No tenemos dudas de que Modric va a ser feliz jugando con nosotros en el Real Madrid y haciéndolo de manera maravillosa. Las conversaciones con los jugadores son algo privado y claro que hablo con mis jugadores cuando lo considero”.

Por otra parte, Lopetegui ha recalcado sobre el tema Kovacic que “realmente, no tengo ninguna constancia de lo que decís de que se ha declarado en rebeldía. Ha entrenado con sus compañeros sin problema. Es un jugador que me encanta, es del Real Madrid y estamos encantados. Soy un entrenador convencido de la capacidad de la plantilla en tanto en cuanto no saliera ningún jugador”.

Con la posible incorporación de Courtois levanta dudas sobre la continuidad de Navas, algo que Julen se ha encargado de disipar: “Estamos encantados con Keylor, forma parte de nuestra plantilla y es un magnífico portero. Los nuestros son muy buenos y Keylor, especialmente", ha puntializado el entrenador.

Otra de las caras reconocibles de esta pretemporada blanca ha sido la de Vinicius. El joven brasileño ha cuajado buenos partidos y ha presentado su candidatura en firme para continuar el año que viene en el primer equipo y no salir cedido. Sobre el carioca, Lopetegui ha reconocido que “es un chaval jovencísimo, con talento, ganas e ilusión. Es algo que todos los jóvenes están demostrando en pretemporada. Está en una línea buena, es joven y estaremos atentos a su progresión. Es un jugador por el que el club ha apostado y nos gusta mucho”.

Por último, el entrenador blanco ha repasado la situación respecto al mercado de fichajes: “Las cuestiones que yo haya hablado con el club son privadas. Estamos en plena sintonía todos. Ya he manifestado mi sentir sobre la plantilla. Somos conscientes de que ha salido uno de los jugadores más importante de la historia del Real Madrid. Lo veo como una oportunidad para dar un paso adelante como equipo. Con esta plantilla, que nos gusta e ilusiona, nos vamos a preparar para competir por todo”, ha comentado Julen.