Óscar Plano: "Hay que estar al nivel de esta liga"

El Real Valladolid sigue preparando el debut en LaLiga Santander ante el Girona de la próxima semana. La primera plantilla se ejercitó en los anexos con las únicas ausencias de Luismi, Mayoral, Míchel y Guitián, además de la incorporación a los entrenamientos del canterano Moi, que ya se ha recuperado de su lesión.



En la mañana de hoy, Óscar Plano ha comparecido en rueda de prensa para valorar distintos temas de la actualidad blanquivioleta.



Plano ha acortado plazos de su lesión, que le ha hecho perderse varios días de la pretemporada: "Estoy bien, encontrando sensaciones, tocando más balón... al final no ha sido tanto como creíamos. Fue un esguince que se quedó en leve. Sabía que iba a acortar plazos, además yo tenía muchas ganas de estar con el equipo"



La dificultad que entraña competir en la Primera División y el objetivo de la permanencia, es algo que el extremo tiene en mente, pero que hay que ir partido a partido: "No vamos a pensar que tenemos que ser mejor que otros tres equipos. Vamos a intentar pensar en ser mejor que todos los equipos de LaLiga Santander. Si esta liga tiene nivel, tenemos que estar acorde a él. Acabamos de subir, tenemos que hacer fichajes y que el equipo debe de estar preparado para jugar contra los mejores. Tenemos un gran equipo, vamos a reforzarnos con grandes fichajes, además está el filial haciendo un buen trabajo dándonos ese plus y creo que nos espera un gran año".



Una de las preguntas fue si cree que puede llegar a ser titular en la primera jornada de liga, a pesar de su lesión en mitad de la pretemporada: "Eso lo tienes que preguntar al míster. Tenemos grandes jugadores, tanto los del filial como los que han llegado tienen ganas de iniciar la temporada. Si el míster decide que empiece de titular, estaremos para ello".



Sobre la primera pretemporada de la mano de Sergio González, el canterano del Real Madrid ha declarado que no hay diferencia con el tramo final de la temporada pasada: "No es diferente. Desde el momento que llegó aquí dejó sus ideas claras, sigue igual. Se nota también que dejó hace poco el ser futbolista, tiene una relación muy cercana y nosotros lo agradecemos".



La baja de Mata es algo que va a notar el Valladolid sí o sí, a lo que Plano afirma que la directiva va a trabajar en suplir ese hueco: "Hemos perdido una pieza muy clave. Un jugador que ha metido 35 goles en una temporada nos deja un vacío muy grande. La directiva está trabajando para suplir ese hueco y al que venga sólo le pedimos que dé el máximo".



El Real Valladolid ha llegado a la magnífica cifra de 20.000 abonados y para el ex del Alcorcón no le supone sorpresa alguna: "Ya se pudo comprobar la pasada campaña, sobre todo en el playoff. El primer gol lo marcaron ellos. Esta temporada, la afición volverá a ser muy importante”.



El equipo vallisoletano tendrá un nuevo encuentro de pretemporada mañana a las 20:30 horas frente al Rayo Vallecano en Íscar. Antes de este partido, la plantilla se entrenará en los Anexos del Estadio José Zorrilla a las 09:30 horas.