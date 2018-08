Previa CF Reus - Girona FC: examen de Primera

Google Plus

Reus y Girona se han enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. La última, la temporada pasada, sirvió también como partido de presentación del equipo rojinegro ante su afición, pero este año hay algo mas en juego que la victória: el Trofeo Ciutat de Reus. Este partido será muy especial para los aficionados rojinegros porquè será el primer y único partido que el CF Reus dispute en su estadio durante la pretemporada, debido a ello se espera una buena entrada en el Municipal de Reus.

Siguen las incógnitas en el once

Como no puede ser de otra forma, todavia es pronto para saber que once futbolistas alineara el técnico rojinegro Xavi Bartolo para disputar, almenos, los primeros 45 minutos de partido. A pesar de la duda, en los dos últimos partidos amistosos que disputó el Reus en Cambrils hubo unos cuantos jugadores que disputaron más minutos que el resto, por lo que nos lleva a pensar en un posible once titular.

En la porteria Pol Freixanet tiene todos los números de salir titular ante el Girona, el meta catalán esta cuajando una gran pretemporada y no seria de extrañar que empezase el partido jugando de inicio.

En defensa, tanto Jesús Olmo como Mikel Villanueva tienen opciones de ser la pareja de centrales titular frene al Girona, En las bandas los podrian acompañar perfectamente el lateral diestro Shaq Moore y el zurdo Adri Guerrero, dos jugadores que están sorprendiendo mucho con su rendimiento en la capital del Baix Camp.

El centro del campo, como en cada partido, sigue siendo la gran incógnita de este Reus. El equipo rojinegro dispone de tantos jugadores de calidad en esa demarcación que se hace difícil poder hacer una previsión de cuáles seran los jugadores que saltarán en el terreno de juego los primeros minutos de partido. A pesar de ello nos decantamos por el trio de jugadores que la temporada pasada dio tantas alegrías a la parróquia rojinegra, Gus Ledes, Vítor Silva y Juan Domínguez saldrían de inicio frente al equipo gerundense.

En la delantera, Miguel Linares se postula como el delantero centro titular frente al Girona, acompañado a las bandas por Fran Carbia y, por què no, el extremo del filial Alfred, que está haciendo una grandísima pretemporada con el primer equipo rojinegro.

Presentación de la nueva equipación

Se rumorea que el primer Trofeo Ciutat de Reus podria servir también como carta de presentación de las nuevas equipaciones rojinegras, como ya sucedió la temporada pasada frente al mismo rival, el equipo reusense podria aprovechar el acontecimiento para disputar los primeros minutos con la elástica de la nueva temporada.

El Girona FC, un rival de máxima exigéncia

Sin duda, este partido será el test más difícil e importante de la pretemporada para el equipo rojinegro, y es que los hombres entrenados por Eusebio Sacristán están haciendo una gran pretemporada ganando la gran mayoria de partidos que han disputado y, algunos de ellos, contra rivales de categoria superior. Es el caso de la semana pasada cuando el Girona FC conseguia remontar el partido i endosarle cuatro goles a todo un histórico de la Premier League como es el Tottenham (4-1).

Debido a que los dos equipos son históricos de las categorias bajas del futbol estatal como es tercera división, son muchos los precedentes entre Reus y Girona a lo largo de la história. Sin embargo los 3 últimos precedentes tienen claro color gerundense, en los dos encuentros disputados por ambos equipos durante la liga regular de la Liga 123 en la temporada 2016/2017, el Girona FC salió victorioso de los dos encuentros. En cambio, el partido amistoso disputado el verano pasado se saldó con un empate a 0.

