Lerma, la venta más grande del club granota

La noche del martes 7 de agosto finalizaba uno de los culebrones del verano dentro del club valenciano, se hizo oficial el fichaje de Jefferson Lerma por el Bournemouth. El conjunto de la Premier League ha pagado 30 millones por el cafetero, y se convierte en la venta más grande del club, una cantidad económica irrechazable para el club granota. El centrocampista ha viajado esta mañana del miércoles 8 de agosto a las tierras inglesas y ha pasado el reconocimiento médico y ha firmado con los ingleses por 5 años.

El Levante UD dispone de una gran cantidad económica gracias a dicho traspaso e intentará reforzar todavía aún más la plantilla de cara a la próxima temporada que comienza en dos semanas. Será complicado encontrar en el mercado un jugador que aporte tanto como lo hacía el colombiano en el Levante, pero ahora el conjunto valenciano dispone de bastantes millones y puede hacer un fichaje grande que les ayude a cumplir con el objetivo de la temporada.

Jefferson Lerma llegó al Levante UD en la temporada 2015/16 procedente del C.D. Atlético Hulia, una temporada para olvidar para los granotas, ya que descendieron a segunda división. En la siguiente temporada sería donde el cafetero daría su mejor versión y ayudaría al equipo a volver a la máxima categoría del fútbol español. En esta última temporada con el Levante, 2017/18, el colombiano ha continuado en su gran nivel y llegó a convertirse en un jugador clave en el centro del campo para el equipo granota, tan alto ha sido su nivel que ha hecho que muchos clubes se interesaran en fichar al centrocampista, finalmente la partida la ha ganado el Bournemouth, que ha sido el club que más empeño ha puesto. En estas tres temporadas con el Levante UD, Lerma ha disputado 93 encuentros y ha marcado tres goles, contando Primera División, Segunda División y la Copa del Rey.

El colombiano se ha querido despedir de todo el Levante UD mediante una carta. “Quiero despedirme de todos los que han formado parte de la familia levantinista y agradecer a todas las personas que durante los tres años que he estado en el Levante me han apoyado, animado y ayudado a ser mejor persona y mejor futbolista. En especial a toda la afición del Levante que me ha mostrado su cariño y afecto en todo este tiempo”, se sinceraba Lerma. El colombiano también ha querido dejar claro que siempre será del conjunto granota, “Desde Bournemouth seré un levantinista más y celebraré todos y cada uno de los éxitos del Levante UD”. El cafetero ha querido dejar claro que era una oportunidad que no podía rechazar, “A nivel personal se trata de una oportunidad única de mejorar y velar por los intereses míos y de mi familia”. Finalmente, se ha despedido de una manera muy bonita que seguramente haya hecho emocionar a la afición levantinista, “Levante, tus colores son los míos… Macho Levante”.