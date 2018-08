Dani Pichín: “Con trabajo se pueden conseguir grandes cosas”

Google Plus

La SD Ponferradina ha continuado con la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Dani Pichín, procedente del Rayo Majadahonda. Es el octavo jugador presentado, tras Oscar Sielva, Trigueros, Luisma Villa, David Grande, Pablo Espina, Son y Zabaco.

En primer lugar, Dani Pichín señalaba que con trabajo y compromiso como les demanda Bolo esta Ponferradina puede optar a lo máximo esta temporada: “Es lo que dices, tener calidad y trabajo y luego tener esa suerte en momentos determinados de la temporada como tuvimos el año pasado en Majadahonda, se está haciendo un buen grupo, el míster nos pide compromiso, que cualquier rival que venga o vayamos allí que se note que somos la Ponferradina, con trabajo se pueden hacer grandes cosas”. Una de las claves del éxito pasa por confiar en el entrenador manifestaba el nuevo jugador blanquiazul: “Cualquier jugador que tenemos ahora puede tener calidad y confiar en lo que el míster pida, tuvimos esa suerte y ascendimos por querer trabajar con el míster, hacer lo que el diga y con eso muchas cosas ganadas tenemos”.

Pichín aseguraba que le gustaría repetir ascenso, esta vez con la entidad berciana: “Siempre queda esa espinita clavada, quieras que no es un año duro, yo ni me lo imaginaba ascender con el Rayo Majadahonda, el futbol sabemos como es, a seguir trabajando para llegar con la Ponfe a Segunda”. Para el jugador madrileño supondrá un cambio grande el contraste en afición esta próxima temporada y espera que el equipo funcione para atraer más gente al estadio: “El año pasado no llegaba ni a 300 hasta que pudimos sorprender en el grupo, intentar hacerlo muy bien para que la afición venga todos los domingos a ver a la Ponfe”.

El nuevo jugador de la Ponfe manifestaba que la competencia será beneficiosa para el colectivo: “Eso es bueno para el equipo que haya competencia, si hay competencia el que vaya a jugar lo va a hacer bien, luego si hay que salir de banquillo o cuando el míster decida tienes que hacerlo bien para poder ganarte un puesto”. Por último, al igual que Zabaco, Pichín señalaba la importancia de tener un buen comienzo de temporada y no ir a remolque durante la misma: “Eso es clave en Segunda B comenzar bien, porque luego ya ves que los demás se alejan y es complicado cogerles, haciendo un buen comienzo será buena opción para la Ponfe”, concluyó.