Más información de los abonados de la temporada 2018-2019

Después de casi un mes de mucha angustia por parte de los aficionados, el 18 de julio fue el día de la presentación de la campaña de abonos para el Rayo Vallecano para la próxima temporada 2018-2019 en Primera División. Lo hicieron junto a la presentación de las nuevas equipaciones, que lucirán durante la nueva campaña.

A pesar de que ha habido mucha tensión, la gente ha sabido estar calmada y esperando, sobre todo atendiendo a las fechas en las que se lanzó la campaña de abonos en temporadas anteriores, mucho más tarde que el resto de equipos.

Cabe destacar que la nueva campaña de abonos de esta temporada no empezó con un buen sabor de boca. El 18 de julio por la tarde en las taquillas del Estadio de Vallecas. En primer lugar, había mucha cola desde primera hora de la tarde con el sol que caía sobre Vallecas, con aproximadamente unos cientos de aficionados rayistas queriendo renovar su abono. Sin embargo, a medida que iba pasando la tarde, la gente podía ver que la cola no iba avanzando, aunque la sorpresa fue que la máquina se había estropeado y no se pudo renovar ni un solo abono en la primera tarde de renovaciones.

Además de ir presencialmente al campo, también se podía renovar el abono utilizando el servicio online para realizar sus respectivas gestiones para la temporada que viene.

Desde la página web del club el pasado martes comunicaron más información de los abonos 18-19. El siete de agosto se terminó el plazo habilitado para renovar el abono, manteniendo la misma localidad de la temporada anterior, pero las renovaciones se podrán seguir realizando presencialmente en taquilla central del estadio hasta las 20:00 horas o en la plataforma online de la web oficial hasta las 23:59 horas.

Después se han liberado las plazas que no han sido renovadas y se han puesto a la venta en la taquilla central desde hoy a las 17:00 horas. Además, después de hacer el reencuentro se ha informado por los canales oficiales del club del número de abonos de fondo disponibles.

Hay una lista realizada por quienes ya guardan cola en Payaso Fofó, la cual tiene prioridad a la hora de la adjudicación de los abonos liberados, por lo tanto, el club ha dicho que todos los que estén interesados se apunten a dicha lista.

Y a partir del miércoles, los horarios de la taquilla son de 17:00 a 20:00 horas y desde el jueves en adelante por la mañana de 10:00 a 14:00 horas y por la tarde a la misma hora citada anteriormente.

Y por acabar, informaron que ya están en curso el envío por correo de los abonos a todos aquellos abonados que lo hayan solicitado.

Dicho esto, se ve a una afición franjirroja muy animada y ilusionada con empezar el campeonato liguero en Primera División.