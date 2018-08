Ceballos: "Lopetegui me ha dado la confianza que Zidane no me pudo dar"

Dani Ceballos celebró el pasado martes, 7 de agosto, su cumpleaños por todo lo alto. El centrocampista comenzó el partido siendo titular ante la Roma en el último encuentro madridista de la gira americana del Real Madrid. El de Utrera, junto con sus compañeros, cerraron este viaje por el continente americano con la victoria de los blancos (2-1).

Lopetegui está dándole al centrocampista andaluz los minutos con los que no contó la temporada anterior y no está pasando desapercibido. Tras la victoria, Dani Ceballos, tuvo la ocasión de explicar las sensaciones con las que ha contado tras la titularidad y la presente importancia que tiene para el nuevo entrenador.

El de Utrera está contando con más protagonismo durante los encuentros o, al menos, todo parece apuntar a que tal vez este año tenga más oportunidades. “La confianza del míster es fundamental y he tenido feeling desde el primer momento. Lopetegui me ha dado la confianza que Zidane no me pudo dar. El año pasado no tuve todas las oportunidades que desearía, creo que en esta temporada me han salido las cosas bien y espero tener más minutos”, explicaba el andaluz.

La marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín no podía quedar atrás. Esta pretemporada ha sido la primera toma de contacto sin el portugués y, por lo tanto, otro tema más que destacable a la hora de hablar del Madrid. “Estamos jugando de distinta manera. Con más posesiones. Este Madrid tiene gol: Bale, Benzema, Marco… No se va a notar la ausencia de Cristiano”, declaraba Ceballos.

Ceballos destacó la pretemporada del Madrid en Estados Unidos haciendo un balance positivo sobre la gira. “Ante el Manchester estábamos verdes y competimos. Los otros dos encuentros los hemos sacado con el resultado adelante y con un buen juego. Yo me encuentro con confianza”, manifestaba el de Utrera.