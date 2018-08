Julián Delmás: "Nos estamos acoplando bien a las ideas del mister"

Google Plus

En plena pretemporada del Real Zaragoza, el joven jugador zaragocista salió en rueda de prensa para valorar el transcurso de esta, así como la derrota del sábado pasado frente al CD Leganés



Sobre la derrota, el lateral apuntó que "Es un partido más de pretemporada, vamos con la misma idea de seguir trabajando y preparandonos para el comienzo de liga" en respuesta a la pregunta formulada sobre el partido del sábado



La pretemporada del joven ha estado llena de altibajos, debido a una enfermedad y varias lesiones, por lo que puntualizó que "Esta claro que me falta, llevo arrastrando varias molestias y es cierto que no estoy al 100%, pero poco a poco voy a ponerme a tope para cuando el equipo o el mister me necesite este listo"



Con respecto a los minutos que disputó como central frente al equipo madrileño, Delmás añadió que "Yo estoy para lo que el mister necesite. Si faltan compañeros en una u otra posición y el mister apuesta por mí yo lo daré todo." También con respecto a la pregunta de si se siente cómodo en esa posición, el jugador blanquillo respondió que "Mientras esté en el campo, el se siente cómodo en todos los lados", lo que nos dice la capacidad de dedicación del canterano"



Es una realidad que los canteranos están aportando mucho a la pretemporada del equipo, a lo que Julian Delmás dijo que "Es verdad que están ayudando, aportando al equipo. Tienen muchas ganas y mucha ilusión y nosotros vamos a aportar todo lo posible por que se acoplen y den el máximo por nosotros" Continuó diciendo que "es verdad que hay lesionados y que cuando estos se recuperen empezaran a contar menos, pero de momento la están aprovechando"



Delmás finalizó diciendo que "Nos estamos acoplando bien a las ideas del míster, estamos haciendo un buen fútbol, el equipo coge las ideas y poco a poco va mejorando" Con respecto a su posición dijo que "depende del sistema, lo importante es la defensa, y todo lo que podamos aportar al ataque, bien está"