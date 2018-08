El Extremadura presenta a Diego Capel

Google Plus

Tras anunciarse su contratación el Sábado por la noche, Diego Capel (16/01/1988) ha sido presentado hoy de manera oficial con el Extremadura UD. El acto ha tenido lugar en la oficinas de Destilerías Esproncedas y ha constado de dos partes; la primera de estas ha consistido en una rueda prensa donde los distintos medios acreditados han realizado unas cuestiones al flamante fichaje estrella y, la segunda, el tradicional posado con su nueva indumentaria.

La rueda de prensa del ex sevillista no ha dejado insatisfecho a nadie y menos al jugador quien ha puesto punto y final a un mal año en el que ha trabajado para volver. Capel, quien desde ayer ya entrenó a las órdenes de Juan Sabas, afirmó que viene con muchas ganas y mucha hambre, después de un año sin competir. Ha estado entrenándose durante todo este tiempo con grande profesionales y ahora estará a disposición del mister para ayudarlo lo más rápido posible e intentará reintegrarse cuanto antes, siendo uno más con el hambre y la gana cuando comenzó en esto.

"Espero que sea una buena temporada y espero disfrutar de lo que más me gusta, el fútbol"

El ariete tras se preguntado por el club y la liga declaró "para mí es un reto, volver a España después de tanto tiempo. A parte es un club que ha subido este año y que tiene unas ganas de crecer, un club con ambición. Esto ha sido en parte lo que me ha convencido, el cariño que me ha mostrado desde el primer momento".

Diego recalcó: "Vengo a ayudar y a sumar en todo lo que pueda, tanto con mi experiencia como con todo lo que he podido conseguir antes, pero desde la humildad, trabajo y compromiso, para poder luchar con los de arriba".

Tras ser preguntado por su año inactivo, el flamante fichaje argumento que fueron un cúmulo de cosas las que le impidieron permanecer activo. A pesar de esto no le han faltado ofertas, pero la idea de volver a España era un reto tras haber estado un tiempo fuera.

"Mi hambre y mis ganas de jugar son máximas. Estoy agradecido a la afición y al Extremadura"

"Me queda mucha guerra que dar"

A sus 30 años el almeriense asegura que aún tiene mucho fútbol que ofrecer. "En España se me cerraron muchas puertas y eso me dolió. Estoy con muchas ganas de seguir disfrutando de esto, de seguir haciendo lo que más me gusta, pisar el verde de nuevo y ojalá poder vivir tardes de gloria en esta ciudad”, apuntó.

Mucho fútbol atesorado y amplia experiencia para poner al servicio de la camiseta azulgrana “por suerte he podido conseguir muchísimas cosas y quiero aportar mi granito de arena al grupo. Mi intención es ayudar en todo lo que pueda y que hagamos un gran año para que el Extremadura, la afición y su gente disfruten”.

Pocos días después de su fichaje, el centrocampista se mostraba muy satisfecho con su recibimiento “ me he encontrado con muchísimo cariño. Un jugador siempre quiere sentirse importante y estoy muy agradecido a los mensajes que he recibido desde que se hizo oficial mi incorporación. Después de tanto tiempo sin sentirte jugador de fútbol lo agradeces y tienes ganas de devolver todo ese cariño”.

Algunas fotos de su presentación

Kike Castilla Vavel

Kike Castilla Vavel

Kike Castilla Vavel

Kike Castilla Vavel

Kike Castilla Vavel

Hora de las salidas

Kike Castilla Vavel

El Extremadura tiene en la actualidad 29 jugadores en plantilla, por lo que los descartes serán inevitables en las próximas horas. El director deportivo del club, Dani López Ramos, aprovechaba la rueda de prensa para pronunciarse al respecto. “Estamos trabajando y algunos representantes y jugadores ya tienen claro que no se va a contar con ellos. Tenemos que planificar una plantilla y ver qué jugadores pueden contar en la misma. Hay que ser cautos en ese sentido y darles el trato que merecen”.

Respecto al capítulo de incorporaciones aún quedan puestos que reforzar, entre ellos la portería: "A día de hoy contemplamos que podemos hacer refuerzos en esa posición. La posibilidad de buscar un portero está abierta”.