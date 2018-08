Previa Frosinone Calcio - Real Betis: Último vuelo antes del estreno liguero

Undécimo encuentro de pretemporada. Buenas sensaciones en líneas generales y un grado de ilusión elevadísimo tanto en jugadores como en la siempre fiel hinchada que, por fin, afronta un inicio de temporada con alto optimismo.

Y es que los de Quique Setién se han mostrado prácticamente intratables en los diez choques hasta ahora disputados, sumando seis victorias -una de ellas frente al Olympique Marsella, vigente subcampeón de la Europa League-, tres empates y una sola derrota, por la mínima, ante el Borussia Mönchengladbach.

Loren y Boudebouz, los más destacados en la pretemporada

El técnico cántabro puede presumir de tener prácticamente a toda la plantilla 'enchufada' y en un estado de forma óptimo. Los fichajes, los que han tenido la oportunidad de debutar ya con el equipo, se han adaptado a la perfección. Los canteranos, por su parte, también han aportado su granito de arena en estos partidos prepatatorios para el curso que está a punto de dar su pistoletazo de salida.

Pero si hay que destacar algún nombre, no cabe duda que todo bético coincidiría en los de Loren Morón y de Ryad Boudebouz. El canterano está demostrando que lo de la pasada campaña no fue flor de un día y todo lo que toca lo convierte en oro. Y no, no es el rey Midas, pero su acierto de cara a puerta está fuera de toda discusión.

Por su parte, el argelino parece estar viviendo su año de confirmación en el club de las Trece Barras. Tras una primera campaña un tanto condicionada por las lesiones, el '10' verdiblanco está presentando sus credenciales para asentarse en el once titular y ya suma cinco goles en la pretemporada.

De la misma forma, cabe destacar a Joaquín y a Canales. El primero, por el estado físico que conserva pese a haber cumplido 37 primaveras hace unas semanas. Y el ex de la Real Sociedad, por las muestras de genialidad que ha dejado en sus primeros partidos como jugador heliopolitano. Muy del gusto de su entrenador, el Betis puede presumir de 'jugón' siempre y cuando las lesiones le respeten.

El Frosinone, un recién ascendido a la Serie A

Los auriazules vivirán su segunda campaña en la élite del fútbol italiano tras subir el pasado curso y superar a doble partido al Palermo en los play-offs de ascenso. Debutaron en la Serie A en la temporada 2015/2016, pero su periplo en la misma tan solo duró un año fruto del decimonoveno puesto en el que finalizaron.

Al frente de la nave se encuentra Moreno Longo, entrenador con el que consiguieron el ascenso. Internacional sub-21 con la selección italiana, haber militado en el Torino y en el Chievo Verona, ambos en la máxima categoría del país por entonces, fue su mayor logro cuando aún se calzaba las botas de jugador. Como entrenador, no debutó en un primer equipo hasta 2016, cuando firmó con el Pro Vecelli de la Serie B. Antes, había dirigido a los juveniles del Torino, con el que conquistó el Campeonato Primavera y la Supercopa Primavera.

El equipo de la región del Lacio cuenta en sus filas con un viejo conocido del fútbol español. Se trata de Francesco Bardi, portero cedido al Frosinone por el Inter de Milán, que en la temporada 2015/16 defendió los colores del Espanyol aunque no llegase a debutar en el campeonato doméstico.

Por otra parte, cabe mencionar a Camilo Ciano. Delantero centro, la pasada campaña fue el jugador más utilizado y el máximo artillero de la escuadra, con un total de 16 dianas. De la misma forma, otros futbolistas importantes son el central Emanuele Terranova, segundo más empleado por Moreno Longo, y Daniel Ciofani, que logró 13 goles y también fue pieza clave en la consecución del ascenso.

Convocatorias

Frosinone Calcio: Sportiello, Bardi, Iacobucci; Terranova, Ariaudo, Krajnc, Molinaro, Brighenti, Matteo Ciofani, Verdi, Esposito, Goldaniga, Ghazoini; Maiello, Crisetig, Hallfredsson, Soddimo, Sammarco, Chibsah, Beghetto, Ghiglione, Besea; Materese, Dionisi, Ciano, Simonelli, Errico, Perica.

Real Betis Balompié: Joel Robles, Dani Rebollo; Barragán, Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Edgar, Feddal, Tosca, Junior; Javi García, Brasanac, Guardado, William Carvalho, Kaptoum, Inui, Canales, Boudebouz; Loren, Sanabria, Sergio León.

En los verdiblancos sobresale la novedad de Sidnei, último fichaje realizado hasta el momento. Por el contrario, se caen de la convocatoria Pau López, por decisión técnica, y Joaquín y Tello, que arrastran molestias. Tampoco viaja Camarasa, que hoy ha firmado un contrato de cesión de un año con el Cardiff City.

En el Frosinone, en cambio, destaca la ausencia del anteriormente citado Daniel Ciofani. El atacante, hermano mayor de Matteo, se encuentra recuperándose de una lesión.