Gustavo Blanco: "Desde chico me gustó mucho Málaga, es un gran club"

En la mañana de este jueves ha tenido lugar la presentación oficial de Gustavo Blanco como nuevo jugador del Málaga CF. El futbolista argentino (séptima incorporación) atendía a los medios a las 12:20 horas aproximadamente. El exjugador del Shakhtar Donetsk se mostró nervioso durante toda la entrevista. Dejó claro que su nombre deportivo es Blanco Leschuk, por los apellidos de sus padres.

En primer lugar, fue preguntado por qué eligió Málaga: "Desde chico me gustó mucho Málaga. Saviola jugó aquí, para mí es uno de mis favoritos por así decirlo. Demichelis también jugó aquí, y además compartimos agente. Por tema familiar también decidí venir aquí. Todos estábamos de acuerdo y es un gran club. El delantero argentino se mostró contento de venir a España: "El fútbol español es de los mejores del mundo"

Al ser preguntado por su adaptación al equipo, Blanco respondió: "Con los compañeros estoy muy agradecido. Me han ayudado a la adaptación estos primeros días. Estoy muy feliz de estar acá. Vengo a trabajar y a escuchar al cuerpo técnico a ver lo que dice respecto al juego que tengo". Todavía no ha habido una gran charla con Muñiz: "Sólo he mantenido una pequeña charla sobre mi situación en mi anterior club". Futbolísticamente tenemos que tener una charla mayor". Sobre su gran oportunidad de venir a España, manifestó lo siguiente: "A todos los equipo donde voy son oportunidades. Hay que aprovecharlas. Deseo que todo salga bien de cara al futuro."

Él mismo se describió como delantero: "Soy un delantero alto que va bien de arriba y me gusta jugar con los pies. Soy rematador y trabajo para ayudar al equipo y a mis compañeros. Eso se verá en el campo. Me falta adaptación pero me siento bien para jugar". Caminero también fue preguntado. Ante la pregunta de que puede aportar Blanco al Málaga respondió: "Blanco nos aportará salida de pelota y mantenerla. Además es un rematador nato, con corpulencia. Ayudará defensivamente y esperamos que su olfato de gol nos ayude a ganar partidos". No quiso hablar sobre los términos de la cesión: "El club tiene la política de no facilitar datos sobre las cesiones. Viene a trabajar y ayudarnos este año y a conseguir el objetivo junto a sus compañeros."