Gazzaniga: “Todos queremos subir al futbol profesional”

La SD Ponferradina ha continuado con la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno del guardameta argentino Gianfranco Gazzaniga, procedente del Poli Ejido. Es el noveno jugador presentado, tras Oscar Sielva, Trigueros, Luisma Villa, David Grande, Pablo Espina, Son, Zabaco y Dani Pichín.

En primer lugar, el guardameta argentino señalaba que estaba contento en el aspecto meteorológico de Ponferrada en un tono distendido: “Por lo menos había esperado otra cosa, me habían dicho que hacía mucho frio, vine hace tres semanas ya y la primera lluvia fue anoche, me lo pintaron mal de clima y tal, doy mucho valor a esto, por ahora me está gustando, en diciembre ya veremos”.

Ya en materia futbolista, el nuevo jugador blanquiazul manifestaba que se decidió por la Ponferradina por el proyecto y esa ambición de querer crecer tanto club como jugadores: “Vengo con toda la ilusión del mundo para seguir creciendo, el club me brindó un proyecto muy interesante, por el nombre del club se sabe que quiere estar arriba porque quiere volver a donde estuvo y donde pertenece, esa ambición y esas ganas de seguir creciendo me gustan, porque hay mucha gente joven, todos queremos subir al futbol profesional, eso se contagia, me lo contagio el club, me lo contagio el entrenador y sin pensármelo me vine para aquí”.

El portero blanquiazul aseguraba que se considera un guardameta de estilo europeo porque su formación se ha desarrollado en Europa: “Estuve entrenando con mi padre hasta los trece años y después de los dieciséis que llego al Almería de Juvenil de primer año, creo que soy un portero europeo porque toda mi formación de pequeño a adulto pasó por Europa, creo que la enseñanza del futbol europeo y la manera que tienen de jugar aquí se asemeja más a lo que estuve estrenando estos años a los años anteriores que había entrenando en Sudamérica, así que, europeo”.

El guardameta de la Ponfe valoraba positivamente la pretemporada del equipo destacando las ganas que muestra cada jugador por ganarse un puesto en el once: “Se nota en los entrenamientos la competitividad que hay por cada puesto y las ganas que tiene cada jugador por querer jugar el primer partido de liga hace que toda la pretemporada esté siendo lo más competitiva posible, competimos ante Oviedo y Depor que son equipos de Segunda Division, creo que lo afrontamos con muchas ganas y creo que esas ganas se van a ver el primer partido de Liga, no importa el rival, las ganas que tienen todos los jugadores por jugar se va a transmitir toda la temporada y es lo que se está transmitiendo ahora”.

Cuestionado por la victoria ante el Astorga, Gazzaniga manifestaba que le equipo sabe amoldarse a todas las circunstancias y fue creciendo con el paso de los minutos: “Nos sentimos incómodos la primera fase de juego, pero después el equipo puso una marcha mas y ya nos amoldamos al campo y a las circunstancias, el equipo sabe sufrir y sabe gestionar todo tipo de juego, hemos jugado contra equipos de primer nivel que tocan el balón y hemos jugado contra equipos que te juegan a pelotazos y te juegan arriba y sabemos responder de las dos formas defensivamente, físicamente el equipo también está dando mucho de sí”.

Por último, el portero argentino señalaba que el técnico Jon Pérez Bolo les ha demandado eficacia a los porteros, ya que un error del guardameta penaliza mucho: “Lo que transmite en general a todos, quiere que seamos eficaces, a los porteros en sí nos dijo que seamos eficaces, que no queramos coger todos los balones, que no nos apresuremos a sacar, que veamos las posibilidades y barajemos la mejor, porque en Liga un error de un portero pasa más factura que cualquier error que pueda cometer otro compañero”, concluyó.