Juan Sánchez: "El Celta actuó bien en todo momento"

La marcha de Fran Beltrán sigue escociendo en Vallecas. Las formas de la joven perla de la cantera, tras comunicar su decisión de la noche a la mañana, no han gustado nada en la afición, pero tampoco en la directiva, donde se muestran muy molestos con él, con sus agentes y con el propio equipo vigués. Durante su presentación la polémica con su ex equipo estuvo presente, aunque él zanjó el tema con un escueto: "No quiero hablar, pero eso se lo dejé en manos de mis agentes. Solo me dedicaba a jugar. No sé nada". Pero Juan Sánchez, agente del futbolista, sí ha dado su versión al respecto.

Juan Sánchez ha querido dar su versión del fichaje

Sus palabras pudieron oírse a través de 'Galicia en goles', un programa de la radio gallega. El representante del joven quiso desmentir tajantemente la supuesta oferta de renovación de la que hablaron Cobeño y Martín Presa en la rueda de prensa de la semana pasada, debido a todo el revuelo que se había generado. "No tuvimos oferta en firme para renovar por el Rayo Vallecano", afirmó el ex jugador de Celta y Valencia.

También hizo hincapié en que el Rayo era consciente del interés del Celta en el centrocampista, sin olvidar que los madrileños estaban interesados en jugadores del conjunto gallego: "Cada uno cuenta su versión. El Celta actuó bien en todo momento. El Rayo Vallecano sabe desde hace tiempo del interés del Celta por Fran. También el Rayo estaba interesado en varios jugadores del equipo vigués", afirmó el representante.

Fran Beltrán durante un partido con el Rayo | Fotografía: María Olmo

El Rayo, mientras, tras la dolorosa marcha de uno de los que estaban llamados a ser uno de los nombres propios de la temporada del equipo franjirrojo en Primera División, busca algún que otro recambio en el mercado, ya sea en esa y en otras posiciones. Míchel, sobre el césped, está tratando de construir un bloque de garantías a falta de incorporaciones.