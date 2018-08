Míchel: "No es fácil encontrar lo que buscamos"

Google Plus

El mercado de fichajes se cerrará en poco menos de un mes, pero van a ser días de mucho trabajo en Vallecas, donde aún quedan posiciones por reforzar. Eso si no se produce ninguna salida. En caso de que se produjera alguna otra circunstancia como la de Fran Beltrán, la entidad tendrá que trabajar a contrarreloj. Míchel, el técnico del equipo franjirrojo, pasó por 'El Partido de la Una', programa de Onda Madrid, para comentar lo que necesita como refuerzos, y también se refirió al trabajo de la plantilla: "En cuanto a lo que es el trabajo diario estamos donde queríamos estar. Pero hay pequeños detalles que no podemos trabajar porque no tenemos el cien por cien de los jugadores. Pero el trabajo es bueno y la intensidad es alta", afirmó el preparador.

Míchel confía en cada estamento del club

Centrándose más en futuras incorporaciones, está seguro de que en su plantilla faltan, aproximadamente, ocho jugadores: "La dirección deportiva sabe que cerca de ocho jugadores necesitamos. Pero es verdad que no es fácil encontrar lo que buscamos. El compromiso y el querer el Rayo. Necesitamos gente que venga con ilusión y humildad. Sabiendo que es un año complicado donde hay que dar el cien por cien", declaró Míchel.

Todas las líneas siempre son importantes en Primera División, y así lo corrobora Míchel: "La línea defensiva está completa a falta de un jugador que puede ser un central. Falta en el centro del campo y en punta. La baja de Unai y Fran solo tenemos a Gorka y Santi. Hay que reforzarlo bien. En punta hay que traer dos más".

Míchel dando instrucciones durante un partido | Fotografía: La Liga

Además, viendo el poco protagonismo que Raúl de Tomás está teniendo en la pretemporada blanca, no sería de extrañar que el delantero volviera a Vallecas. El entrenador ha sido claro al respecto: "Él sabe el cariño que le tenemos tanto la afición como el vestuario. Lo único que le podemos decir es que como estuvo tan cómodo pues el camino nos puede volver a encontrar. Depende del Madrid y de él. No todo es tan fácil como parece. Sería un jugador que nos encantaría que volviese", añadió.