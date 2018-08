Thibaut Courtois: "He tenido ofertas mejores económicamente, pero yo quería estar aquí, en el mejor club del mundo"

Aparecían el presidente, Florentino Pérez, y el propio jugador por un abarrotado palco de honor del Santiago Bernabéu pasadas la una de la tarde, tras pasar con éxito los protocolos previos como el reconocimiento médico y la firma de los contratos. Comenzó el acto con un video en el que se mostraban las mejores intervenciones de Courtois en el pasado Mundial de Rusia 2018 y durante su etapa en el Chelsea, posteriormente tomaba la palabra el presidente del Real Madrid.

Florentino Pérez: "Courtois es uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor"

Florentino Pérez presentaba a Courtois como el mejor portero del pasado Mundial de Rusia. “Hoy vuelve a ser un día en que los madridistas nos sentimos felices por la contratación de un grandísimo jugador”. El presidente hizo hincapié en la importancia que tiene el Real Madrid en el mundo del deporte, ya que explicó que el club es un ejemplo para todos. Valoró la llegada de Courtois como una muestra de la importancia de no conformarse y de la necesidad que posee el equipo de querer ganarlo todo, “Llega a nuestro club uno de esos grandes jugadores que nos ayudarán a ser mejores”. Florentino explicó que este fichaje entra dentro de la estrategia que está llevando el club estos últimos años, y le dio la bienvenida al guardameta de una manera marca de la casa, “Querido Thibaut llegas al club más exigente, el de las 13 Copas de Europa".

Thibaut Courtois: "Cumplo un sueño de niño"

Thibaut Courtois, “Hoy cumplo un sueño, no podéis imaginar lo contento que estoy porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para poder llegar aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo”. Se le pudo ver muy confiante y algo nervioso e incluso emocionado, como suele ser habitual en cualquier jugador que firma por el Real Madrid. "He sido rival y sé lo que supone enfrentarse al Madrid, hoy soy uno de los vuestros y tengo muchas ganas de pisar el césped de este estadio con esta camiseta". Finalmente, el portero finalizó su discurso con un sonoro “Hala Madrid”.

Courtois en la rueda de prensa | Foto: Pablo Rodríguez (VAVEL)

Tras los discursos y el posado con la camiseta con el presidente, su familia, más los miembros de la directiva, el jugador bajó a los vestuarios para cambiarse y ponerse por primera vez su nueva equipación, le esperaban fuera muchos aficionados que tenían ganas de ver por fin al belga con el escudo del Real Madrid en el pecho después de tantos rumores, y Courtois estuvo a la altura, tras posar ante los fotógrafos, regaló balones a los aficionados y se besó el escudo hasta cinco veces, la primera de ellas sin que nadie se lo pidiera, casi como un acto espontáneo que explicó después en rueda de prensa, “Yo tengo el máximo respeto al Atleti. He jugado tres años allí he ganado cosas bonitas pero era como cedido y es diferente, nunca había besado el escudo de ningún club y sí lo he hecho es porque quiero estar aquí”.

En la rueda de prensa apareció con Emilio Butragueño, que le dedicó unas palabras de cariño y posteriormente pasó a responder las preguntas de los periodistas. “Estoy muy orgulloso de estar aquí en el mejor club del mundo”. Explicó que siempre ha admirado al Real Madrid desde niño, principalmente por un jugador, Iker Casillas que fue uno de sus ídolos de la infancia e incluso explicó que tenía una camiseta de Iker, desde un Madrid – Anderletch en 2002. El belga no se cansó de explicar que jugar en el Real Madrid es su sueño, “He tenido muchas ofertas, incluso algunas mejores económicamente, pero yo quería estar aquí en el mejor club del mundo y cerca de mis hijos”.

Le preguntaron evidentemente sobre Keylor Navas, “Cuando llegué al Chelsea venía a sustituir a Petr Cech y hoy en día sigo hablando con él y soy amigo suyo, vengo a tratar de ayudar y sumar y a llevarme bien con todo el grupo”. “Vengo con el máximo respeto para el grupo de porteros y para dar el máximo". Al hablar sobre si le han asegurado la titularidad manifestó que, “Nadie tiene que dar garantías, eso lo tienes que ganar tú en los entrenamientos, he ido al Chelsea donde estaba Peter Cech, y acabé jugando”

Por último y a modo de anécdota al preguntarle sobre el gol de Sergio Ramos en el minuto 93 en la final de Lisboa, “A Sergio le diré ahora vamos a ganar otra Champions juntos”, manifestó entre risas, al igual que pidió perdón por los cánticos que han salido a la luz en los que se burlaba de la afición madridista en la celebración de un título con el Atlético de Madrid.