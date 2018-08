Mateo Kovacic, nuevo jugador del Chelsea

Google Plus

Era un secreto a voces, tras sus palabras durante la concentración de Croacia en el Mundial de Rusia en las que decía que lo mejor para él era dejar el Real Madrid se sabía que esto iba a ocurrir, lo que no se sabía era cuando ni a donde iba a ir. Al principio se rumoreó mucho con su vuelta al Inter, en este proyecto tan ambicioso que están haciendo los italianos, pero finalmente ha recalado en el Chelsea siendo la llave que ha desatascado el fichaje de Courtois por el conjunto blanco. Eso sí, el conjunto de Julen Lopetegui quiere asegurarse el futuro del joven croata, por eso se marcha al equipo londinense cedido sin opción de compra. Esta es una gran operación para el Real Madrid, ya que va a tener a dos grandes jóvenes futbolistas creciendo, uno de ellos es Dani Ceballos que va a tener más protagonismo tras la salida de Kovacic y, el otro, es el propio Kovacic que va a poder progresar como futbolista en el Chelsea y llegar la temporada que viene al equipo blanco siendo un jugador mucho más hecho y que va a poder estar cada vez más cerca de ser el recambio de Modric, que es lo que se espera de él desde que llegó.

Una amplia trayectoria

A pesar de tener 24 años el centrocampista croata tiene una gran trayectoria. Debutó con el Dinamo de Zagreb en Noviembre de 2010, a los 16 años, después de dos años y medio dejó el equipo croata, donde ganó dos ligas, para recalar en el Inter de Milán por 11 millones de euros. En la Serie A debutó a los 18 años y en los dos años y medio que estuvo en el conjunto italiano creció mucho como futbolista y fue una pieza clave en ese Inter de Milán. En 2015 ficha por el Real Madrid por 31 millones de euros y es en el club blanco donde consigue la mayor parte de sus títulos, que son, una liga española (2016/17), dos mundiales de clubes (2016 y 2017), tres Champions League (2015/16, 2016/17 y 2017/18), una supercopa de España (2017/18) y dos supercopas de Europa (2016/17 y 2017/18). Además ha sido un jugador clave en este Real Madrid ya que, aunque nunca haya sido un jugador habitual en el once titular, sus salidas desde el banquillo en prácticamente todos los partidos han sido claves en muchos encuentros del conjunto blanco.

Con la selección también tiene una gran trayectoria, ya que ha pasado tanto por la Sub 17, Sub 19, Sub 21 y lógicamente por la absoluta, con la que debutó a los 18 años en un partido de clasificación para el Mundial. Con la selección Croata ha disputado grandes competiciones, como el Mundial de 2014, la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018 donde llegó a ser subcampeón del mundo.

Posibles sustitutos

Lopetegui dejó en el aire que podría llegar un nuevo jugador para reemplazar la baja de Mateo Kovacic. En la lista hay tres juagadores.

Milinkovic-Savic: El serbio de 23 años ha hecho una temporada tremenda en la Lazio donde ha anotado 14 goles y ha dado 7 asistencias. Sería un fichaje de lujo, pero muy caro, ya que no bajaría de los 100 millones.

Thiago: El español lleva sonando mucho tiempo para el Real Madrid desde la llegada de Lopetegui, el jugador es del gusto del entrenador, pero la operación se antoja complicada ya que Thiago no querría ser suplente. Eso sí, podría salir del Bayern por unos 70-80 millones de euros

Rabiot: El francés ha sonado mucho en los últimos días, es joven, 23 años, y además sí aceptaría ser suplente, teniendo el rol que ha tenido Kovacic en el Real Madrid. No sería una opción descabellada, ya que por 40-50 millones el centrocampista podría salir del PSG.

Aunque se manejan estas tres opciones, lo más probable es que el Real Madrid no fiche a ninguno de ellos y apueste por Dani Ceballos, un jugador con mucho futuro y que lleva una gran pretemporada. Además el conjunto blanco ha puesto mucho empeño en que no haya opción de compra en la operación Kovacic, esto indica que se quiere la temporada que viene al croata de vuelta en el Bernabéu.