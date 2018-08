Los curiosos experimentos de Asier Garitano

Google Plus

Cada entrenador tiene sus diferentes estilos y pruebas por hacer, en el caso de Asier Garitano, su llegada ha involucrado movimientos de adaptación para algunos jugadores de la plantilla, tanto para aprovechar recursos y evitar fichajes innecesarios, como para encontrar alternativas a posibles ausencias. El técnico de Bergara ha usado las pruebas estivales para eso, para hacer pruebas con la plantilla y tener una mejor idea de cómo administrar a sus jugadores para el arranque de Liga.

Garitano ha empezado colocando a David Zurutuza unos metros más adelante de la posición habitual, sabiendo que este tiende a actuar más como un centro campista defensivo que como uno ofensivo. El preparador lo ha ubicado por detrás del punta con tal de ser una nueva opción de peligro, algo a lo que no suele estar acostumbrado . El mismo franco español ha declarado que no se siente "cómodo", pero si Garitano lo coloca ahí es porque puede "aportar por sus cualidades". El de Rochefort cumple su décima campaña con los colores txuri-urdin, pero sigue aprendiendo cosas nuevas.

Rubén Pardo ha salido beneficiado en esta pretemporada, aunque no es un experimento per sé, inicialmente porque Garitano le tiene fe, algo que Eusebio no le tenía en su momento. El riojano está teniendo más oportunidades en el centro del campo, disponiéndose a disputar el lugar con Mikel Merino para acompañar al inamovible Illarramendi. Hasta ahora se ha visto beneficiado de sus oportunidades con buenos balones largos y asistencias convertidas en goles.

Rubén Pardo. | Foto: Real Sociedad

Igor Zubeldia también ha tenido oportunidades de lucirse bajo el mando de Garitano, especialmente porque ha sido emergente para las necesidades de la plantilla por tener a la mayoría de los centrales lesionados. Sus apariciones han servido para demostrar que aún tiene cabida en el primer equipo y aunque quizá no conforme la pareja de la medular, puede servir como una de las mejores alternativas para la zaga; además, ya dejó un recuerdo con un gol de volea ante el Osasuna en Azkoitia.