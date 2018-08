Xavi Bartolo: “Estoy absolutamente convencido de que Cuenca se quedará”

Google Plus

El CF Reus superó este miércoles el test más exigente de pretemporada, y lo hizo con buena nota. Los pupilos de Bartolo superaron al Girona y se alzaron campeones del Trofeo Ciutat de Reus, venciendo por la mínima con un gol de Linares en el minuto 15.

Uno de los hándicaps de la pretemporada reusense era el nivel de los rivales, ya que todos los equipos a que se ha enfrentado el CF Reus no superan la Segunda División B. Sin embargo, Bartolo fue preguntado por la experiencia de enfrontarse a un rival de más nivel, como el Girona:

“Cuando juegas con rivales de Segunda B parece que estás obligado a ganar y no es fácil. Hasta ahora habíamos estado satisfechos con rivales de Segunda B, pero siempre tienes la duda de que te falta jugar con equipos de tu categoría para estar satisfecho”, apuntaba el técnico reusense.

A falta de pocos días para debutar en Liga, Bartolo hizo hincapié en que la plantilla está prácticamente cerrada, y afirmó que “si Isaac Cuenca acaba quedándose, daría por cerrada la plantilla”.

Bartolo también cerró la puerta a posibles salidas, como la de Querol o Carbia: “Cuento con todos; tenemos que intentar recuperar a Querol, Carbia está trabajando muy bien…”.

Uno de los momentos más importantes del partido fue la expulsión de Stuani. Bartolo valoró el papel de los suyos con superioridad numérica: “No me ha gustado alguna fase de la segunda parte, ha habido unos 20 minutos del segundo tiempo que no era lo que habíamos hablado.”

Este Reus todavía tiene margen de mejora, y es que según Bartolo “hay pequeños detalles que tenemos que ir madurando, sobre todo con una situación favorable como la de un futbolista más”.

“Estoy absolutamente convencido de que Cuenca se va a quedar”, afirmaba Bartolo. El técnico reusense dejó entrever que Cuenca será la próxima incorporación roig-i-negre: “Creo que es imposible que no se acabe cerrando, Isaac está muy contento con lo que ve, con la filosofía que el equipo quiere tirar adelante”.