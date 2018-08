García Pimienta: "Contento por la plantilla y el reto e ilusionado por lo que se presenta"

Google Plus

El Fútbol Club Barcelona "B" se presentaba en la tarde de ayer en L'Escala para disputar un amistoso frente a ese mismo club. El encuentro finalizó con el resultado de 0-6 favorable a los culés gracias a los goles de McGuane, Abel Ruiz, Guillem, Mújica, Carles Pérez y un golazo de falta de Monchu. Los de García Pimienta superaron con facilidad su primer test de pretemporada, en el cual debutó el flamante fichaje Wagué a los 69 minutos de juego.

Tras el encuentro, los integrantes del filial se entrenaron la mañana siguiente en Torremirona y posteriormente realizaron una jornada con los medios informativos durante su estancia en Torremirona Golf Club. García Pimienta se mostraba optimista y "contento, por la plantilla que tenemos y contento también porque desde hace un par de días tenemos a todos los jugadores disponibles excepto a Riqui y a Miranda que todavía siguen con el primer equipo". A su vez, el técnico se mostraba "muy ilusionado por lo que se presenta, compitiendo en una categoría muy complicada como es la Segunda B pero muy contento por poder trabajar con jugadores que conozco perfectamente, que tienen mucho nivel y que en un futuro espero verlos en el primer equipo del Barça". Sin duda, sensaciones muy positivas tras el primer test.

Centrándose en la temporada próxima y sus objetivos, el preparador catalán señalaba que "desde el primer momento he dicho que el objetivo es formar jugadores para intentar que lleguen al primer equipo. Cuando me reuní con Valverde y me dijo que 13 de nuestros jugadores irían a la gira, para el Barça "B" suponía un problema en teoría porque hemos trabajado con muy poca gente, pero a su vez, el poder ayudar al primer equipo del Barça nos deja muy contentos."

También incidía en esto último Ferran Sarsanedas, señalando que el primer objetivo es "jugar bien, formar jugadores para que en un futuro muchos de nosotros podamos estar en el primer nivel y si alguno puede estar en el primer equipo pues mejor". A partir de ahí, si consiguen jugar bien, el mediocentro asegura que "llegarán los resultados y se podrá conseguir el ascenso". Lo mismo que su compañero señalaba Carles Pérez, asegurando que el objetivo es "jugar bien, empezar a preparar el equipo para el inicio de Liga en dos semanas". El discurso del extremo ya cambiaba un poco y aseguraba que el objetivo principal es "ascender a Segunda A, pero también que los máximos jugadores del filial debuten con el primer equipo y que vayan ganando minutos", ciñéndose ya a las palabras de su compañero Ferran.

Sensaciones muy positivas tras el primer test de pretemporada y mucha ambición e ilusión de cara a la próxima temporada, en la que se peleará por el ascenso pero, sobre todo, en ir formando jugadores cada vez de mayor nivel para nutrir al primer equipo. El sábado, a las 20:00 horas, segundo amistoso de pretemporada frente al Figueres.