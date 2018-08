N'Diaye, en su presentación: "Daré todo lo posible para ayudar al Málaga"

El nuevo jugador del Málaga, N'Diaye, fue presentado este mismo viernes en en el Museo Thyssen de Málaga y después paseó por la calle Larios donde pudo hacerse fotos con los aficionados malaguistas. Antes, en su presentación, dejó algunos titulares, aunque considera que no es "la estrella del equipo.

"Sé que el club tiene mucha esperanza conmigo y la afición también. Pero ahora tengo experiencia y llevo más de diez años como profesional. Daré todo lo posible y en el campo siempre a tope. Soy un jugador como el resto de jugadores. Llego con mi experiencia y para ayudar a todos. Vengo con humildad, no soy la estrella del equipo, soy un jugador del equipo. Vengo a ayudar como uno más. Le he dicho que sí porque el proyecto me encanta. Sé que es en Segunda, pero el proyecto es bueno. Hablamos varias veces, pero por cosas del fútbol antes no pude llegar, por fin en 2018 firmo aquí, estoy contento. He tenido más tiempo para pensar, ahora por fin he firmado con el Málaga. Málaga es un buen equipo de España, grande y con historia", comentaba el jugador.

"Tenía varias ofertas de otro país. He vivido dos años y medios en Andalucía y lo hemos pasado muy bien. Hemos hablado y hemos tomado la decisión juntos, es por eso que estamos muy contentos de estar aquí. He hecho dos años en Segunda y he subido dos años, con dos equipos diferentes. Para mí, el objetivo es hacer la mejor temporada posible, a ver si empezamos bien. La Segunda es una Liga muy complicada y hay que hacer las cosas etapa por etapa", manifestaba N'Diaye.

"Vengo cedido, pero daré todo lo posible para ayudar al Málaga a hacer la mejor temporada posible, porque quiero quedarme en el futuro, pero primero hay que hacer una buena temporada y después hablar", finalizaba en su presentación como nuevo jugador blanquiazul, que llega cedido y llevará el dorsal número 21.