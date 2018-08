Jordi Amat: "Con ganas de volver a pisar Vallecas"

Google Plus

Jordi Amat ha regresado a la liga española tras solo unos meses lejos de un equipo español. El central, que estuvo cedido la última temporada en las filas del Betis procedente del Swansea, ha recalado en el Rayo Vallecano. Esta vez no llega al conjunto franjirrojo en calidad de préstamo, tal y como estuvo en su día cuando pertenecía al Espanyol. Amat es propiedad de los madrileños, y ha firmado por cuatro temporadas.

Amat expresa la ilusión por volver a Vallecas

Con 26 años, ha jugado tan sólo en las filas de los cuatro equipos ya mencionados. En el club británico es donde más protagonismo ha tenido, llegando a jugar 72 partidos en el conjunto que acaba de descender a la Segunda División inglesa.

Durante su estancia en el Rayo, a pesar de jugar un número inferior de partidos, fue donde anotó el único gol de su carrera. Un tanto espectacular que Amat ha querido recordar a través de sus redes sociales junto al siguiente mensaje: "No prometo goles, aunque este sea difícil de olvidar. Con ganas de volver a pisar Vallecas", rezaba el tweet. Aunque poco antes, incluso de que se hiciera oficial su fichaje, expresó sus ganas de volver a Madrid: "Hace seis años tuve la suerte de jugar en el Rayo Vallecano, pero la mala fortuna de estar solo una temporada. Me quedé con ganas de más y aquí estoy de vuelta. He tenido otras opciones, pero la ilusión y las ganas han hecho fácil decidirme. Lucharemos por un gran año rayistas!”, escribió Amat.

Amat junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Al día siguiente de hacerse oficial su fichaje, ya se le ha podido ver ejercitándose junto al resto de sus compañeros, demostrando las ganas que tenía de volver al Rayo Vallecano. Ha llegado para competir por un puesto de titular en la retaguardia del equipo madrileño, y hambre por hacerlo no le falta.