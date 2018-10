Análisis plantilla Alcorcón 2018/19: se mantiene el bloque

Cuando queda una semana para el inicio del campeonato, muchos equipos siguen buscando refuerzos de última hora para completar sus plantillas. Ese no es el caso del Alcorcón. Aunque no se puede descartar nada hasta el último día de mercado, la plantilla de Cristóbal Parralo parece estar cerrada con un total de seis fichajes y seis bajas.

Vista la gran falta de gol que lastró al equipo durante la temporada pasada, la dirección técnica ha incorporado cuatro delanteros, Jaime Gavilán y Borja Galán para los extremos, y Víctor Casadesús y Juan Muñoz para la punta de ataque. A ellos se une el guardameta Ximo Miralles y el lateral Aly Abeid. Todos ellos ya han debutado a las órdenes de Parralo en una pretemporada donde el equipo ha mostrado buenas maneras y ha asimilado las ideas de juego del nuevo entrenador, con dos victorias, tres empates (dos de ellos ante rivales de rivales de Primera División) y solo una derrota.

En el capítulo de salidas aparecen jugadores como Álvaro Giménez, quien tras no renovar se marcha al Almería, César Soriano, Foued Kadir, Pablo Vázquez, y por últimos dos de los refuerzos que mejor rendimiento dieron en el tramo final de la pasada campaña, Mateo García y Bruno Gama.

Con todo, se espera que el equipo siga manteniendo el bloque sólido que le llevó a la salvación la temporada pasada, encabezado por jugadores importantes como Casto en la portería, Laure y Esteban Burgos en la defensa, otros como Dani Toribio, Álvaro Peña y Dorca en el centro del campo y Jonathan Pereira en ataque. Destacar la gran pretemporada protagonizada por el delantero vigués, que ha anotado cinco goles en seis partidos. Será también importante la vuelta de Borja Domínguez, jugador indiscutible durante la primera vuelta, pero que se lesionó en el mes de febrero y dijo adiós a la temporada.

La llegada al banquillo de Cristóbal Parralo no ha supuesto un gran cambio para el vestuario, que mantiene muchas de la directrices de la anterior dirección técnica combinadas con algunas variantes aplicadas por Parralo. El objetivo sigue siendo el mismo de las últimas temporadas, la permanencia, aunque el equipo no renuncia a hacer un mejor papel que en los dos últimos años, donde la salvación no llegó hasta la última jornada de liga.