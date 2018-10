Ernesto Valverde: "Tenemos ilusión por poder ganar nuestro primer título"

Por primera vez, este año la final de la Supercopa de España se va a disputar a partido único y fuera del territorio español, en Tánger. Ernesto Valverde ha hablado del rival, del partido, de sus futbolistas, las altas y las bajas que ha sufrido el equipo este verano y de la cantera.

"Que la Supercopa sea a partido único hace que sea una final mucho más abierta y eso tiene cosas buenas y no tan buenas", ha comentado el entrenador culé con respecto a esa novedad. Además, ha añadido que también es un hándicap para ellos porque es una final en la que no podrán contar con Sergi Roberto debido a la roja que vio hace unos meses en el Clásico y que le costaron cuatro partidos de sanción. El Sevilla, rival para este encuentro, lleva más días compitiendo de manera oficial y hace apenas unos días mostró su calidad y sus ganas de estar en Champions: "Hace falta ver hasta que punto es una ventaja llevar más días compitiendo".

Se ha intentado buscar la polémica de cada verano, los fichajes. El Barça ha incorporado a Malcom, Arthur, Lenglet y Arturo Vidal. Valverde no ha querido caer en esa trampa y ha disparado elogios hacia los futbolistas que ya tiene: "Estamos abiertos a más incorporaciones pero de lo que me preocupo ahora es de sacar el máximo partido a los jugadores que ya tengo".

Un futbolista del que se ha hablado mucho estos días y sobre el que Valverde ha estado poco claro es Ousmane Dembélé. Desde su llegada el pasado verano, parece no haber encontrado todavía su sitio. Sin embargo, el Txingurri ha sido claro: "Contamos con él". Jasper Cillesen tampoco se ha librado. El portero holandés también tenía rumores de salida a los que el entrenador ha respondido: "Queremos que se quede, necesitamos dos porteros de nivel y pensamos que los tenemos"

La Supercopa de España del año pasado frente al Real Madrid fue la primera competición oficial de Ernesto Valverde como técnico del FC Barcelona, un recuerdo más bien agridulce después de la clara victoria de los blancos. A todo eso, el técnico recuerda que, aunque la Supercopa fuera un fracaso, empezaron muy bien la liga. "Si podemos ganar la Supecopa y empezar la Liga bien, será perfecto".

Arturo Vidal ha sido el fichaje de renombre de este mercado veraniego. Teniendo en cuenta que viene de una lesión y que todavía no conoce del todo la dinámica del club, ha venido "en muy buena forma y solo le falta integrarse". Valverde no ha asegurado del todo si tendrá minutos en la final: "Arturo vendrá porque es una final y en las finales siempre vamos todos pero no sé si jugará los 90 minutos".

Los futbolistas de la cantera también han tenido un papel protagonista en esta rueda de prensa. Algunos de ellos participaron en la gira por los Estados Unidos y ahora son Riqui Puig y Juan Miranda los que entrenan bajo las órdenes del entrenador del primer equipo. No se ha resuelto la duda de quien ocupará el sitio de Jordi Alba cuando este no esté disponible ahora que Lucas Digne no está: "El tiempo dirá las oportunidades que puedan ganarse Miranda o Cucurella y eso dictará quién de los dos podrá estar allí". Sobre la perla de la cantera que se ha descubierto este verano, Riqui Puig, Valverde sigue teniendo solo elogios: "Riqui es un jugador que tiene grandes cualidades y que sabe perfectamente como jugamos. Es un jugador que ya vemos que nos puede dar muchas cosas. Ahora está entrenando con nosotros y tenemos muchas esperanzas puestas en él, de eso no hay duda, aunque hay que tener en cuenta la competencia dentro del equipo".