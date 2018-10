Piqué: "Vamos a preservar el estilo"

En vísperas de la final de la Supercopa de España que se disputará en Tánger ante el Sevilla, Ernesto Valverde y Gerard Piqué han comparecido en rueda de prensa para hacer previa de dicho encuentro.

El central azulgrana ha querido destacar la competitividad que siempre tiene el Sevilla, y la dificultad añadida que significa jugar a partido único. "Puede ser el equipo con el que más veces me he cruzado y siempre son muy competitivos. Las condiciones no son las mejores porque jugamos a partido único en Marruecos pero nos adaptaremos e iremos a por todo", comentó.

Esta semana también se hicieron públicos los cuatro capitanes del FC Barcelona, y Gerard Piqué será el tercer capitán del equipo, siendo los demás Messi, Busquets y Sergi Roberto, todos salidos de la Masia. Sin embargo, Piqué ha querido restarle importancia: "Contento por serlo pero no creo que cambia tanto. Veremos el mismo Piqué que hemos visto estos años. Contento por serlo, pero nada más"

En cuanto al estilo y al ADN Barça, Piqué defendió el fichaje de Arturo Vidal haciendo el símil con Seydou Keita, además de hablar muy bien de Arthur, que ha sorprendido gratamente a la plantilla. "Cada uno tiene la opinión sobre el estilo. En esta casa es especial y siempre hay debate. Vidal, por ejemplo, nos aportará muchísimo y hasta en la época de Pep teníamos jugadores como Keita que podían tener esta función. Hay generaciones en las que no hay Xavis e Inientas. Hay jugadores buenos que tocan bien el balón. Arthur es un espectáculo como la toca. El estilo lo vamos a preservar", comentó.

Piqué también fue preguntado por los canteranos y su rol y él declaró que quiere que tengan protagonismo y que Valverde se arriesgue a ponerlos: "Espero que importante. Jugadores como Riqui y Miranda tienen mucho nivel. Y no hay que protegerlos, sino ponerlos y que se ganen la vida".

En cuanto a la Champions, el Barça lleva años sin levantarla, pero el central catalán ha querido ser cauto y afirmó que lo principal es ganar la Liga. "Sería muy atrevido decir que hay que ganar la Champions sí o sí. El objetivo principal es ganar LaLiga, que te da la sensación de si has estado bien o no. Hay que ir a por LaLiga y a por todas las competiciones. El Barça nunca ha ganado la Champions sin ganar LaLiga", dijo.

Por último, Piqué destacó que es positivo jugar a partido único, sobre todo para evitar cargar aún más el calendario. "Acortar el calendario es bueno. Cada vez hay más partidos, sobre todo en año de Mundial. Y cuanto más se pueda acortar, pues mucho mejor", dijo.

Piqué deja la selección

Además de hacer previa de cara al encuentro de Supercopa, el central catalán también dejó claro que deja la selección española tal y como dijo antes del Mundial de Rusia. "Hablé con él (Luis Enrique) hace una semana o dos semanas. Le dije que la decisión estaba tomada, meditada. Fue una etapa bonita en la que gané Eurocopas y Mundiales. Pero me voy a centrar en el Barça. Cuantos más años me queden en el Barça, mejor".