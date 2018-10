Gerard Piqué no estará a las órdenes de Luis Enrique

A pocos minutos de completar la última sesión preparatoria previa a la Supercopa de España, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper tenía lugar la previa del duelo. Allí, Ernesto Valverde y Gerard Piqué hablaron ante los medios de comunicación para valorar el próximo partido, a sabiendas de que puede ser el choque en el que consigan el primer título oficial de la temporada 2018/19. Tánger será escenario de revancha y azulgranas e hispalenses ya tienen un título en juego.

Cuando el central catalán compareció, los medios de comunicación le preguntaron sobre diversos temas como el de la capitanía, el del protagonismo que está volviendo a recobrar la cantera, el VAR y las nuevas incorporaciones entre otros, pero destacó una pregunta que se basó en su continuidad en la Selección Española. El central azulgrana confirmó que no volvería a vestir la rojigualda y por lo tanto, no estará a las órdenes de Luis Enrique: "Hablé con Luis Enrique hace una semana, me llamó y le dije que la decisión estaba muy meditada. Ha sido una etapa muy bonita con una Eurocopa y un Mundial, pero es una etapa cerrada."

Gerard Piqué, que ya dijo que se retiraría del combinado nacional después del Mundial de Rusia, cierra una etapa sensacional y así lo ha hecho saber: "Estoy muy feliz por los éxitos que hemos conseguido en los últimos años. El Mundial, las Eurocopas están ahí, pero la etapa llegó a su final. Me quiero centrar en el Barça y a disfrutar de mi equipo en los años que me quedan aquí."

Gerard Piqué ha cerrado la puerta que abrió cuanto tenía 15 años y lo hace después de haber jugado 102 partidos y vívidos momentos como algún otro gol en algunos momentos en los que el equipo pasaba por apuros. Se marcha habiendo conseguido ganar el único Mundial que ha ganado España y la Eurocopa de 2012.