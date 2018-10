Coris se va cedido al Nàstic

Sebas Coris volverá a ser cedido esta temporada que está a punto de comenzar. Así lo anunció el Girona en una breve nota de prensa según la cual el jugador repetirá una fórmula que ya explotó el año pasado, en el que recaló en Osasuna. Con el ascenso a Primera División, desde el club se optó por ceder al jugador a un buen equipo de Segunda A como es el cuadro pamplonica, con quien estuvo a punto de jugar la fase de ascenso. El de Tossa de Mar acumuló 26 partidos disputados y anotó dos goles (uno ante el Almería y otro ante el Lorca), aparte de aportar velocidad y desborde en el uno para uno.

En este caso no irá tan lejos, dado que su próximo destino es el Nàstic de Tarragona. El club grana fichó hace pocas fechas al meta Isaac Becerra, precisamente ex del Girona, con quien Coris compartirá vestuario. El carrilero, a pesar de su juventud (cumplió 25 años en mayo), aportará su dilatada experiencia en la categoría, en la que ya ha disputado más de un centenar de partidos, si se cuentan los duelos de Copa del Rey. Sebas ha jugado 70 partidos en Segunda A con la camiseta del conjunto rojiblanco y, como ya se ha dicho, 26 con la rojilla del Osasuna.

Pretemporada marcada por la irregularidad

El hecho que se haya optado por una nueva cesión a un club de Segunda obedece a varias cuestiones: la principal, que no ha conseguido convencer a Eusebio para quedarse. Si a ello se le suma que con Machín jugó como carrilero y el nuevo técnico gerundense usa un sistema basado en laterales (4-3-3) y no carriles (3-5-2), disminuyen sus posibilidades de quedarse. Con todo, no hay que olvidar que Coris jugó únicamente 21 minutos ante el Bolton, en Inglaterra, donde tuvo que ser sustituido, y que no viajó a la India por molestias físicas, que también le apartaron de los duelos ante Tottenham y Reus. Solo jugó en Sabadell los primeros 62 minutos, pero de nuevo pidió el cambio antes de tiempo.

Con su cesión al Nàstic, se cierra la posibilidad que alguno de los cedidos esta pasada temporada puedan jugar en Primera con el Girona, toda vez que Rubén Alcaraz fue traspasado hace una semana al Valladolid.