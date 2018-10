El trofeo Santiago Bernabeu conmemorará la tercera

A las 21:00 horas tendrá lugar el trofeo Santiago Bernabeu, el Real Madrid se estrenará ante su afición contra el Milán. Tras llegar de la gira estadounidense, el conjunto blanco ya se ha entrenado toda la semana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Salvo Odriozola en el gimnasio y Vallejo con molestias, el grupo se mantiene unido para ganar el primer trofeo de la temporada.

El trofeo Bernabeu siempre ha culminado todas las pretemporadas del Real Madrid y en la mayoría de las ocasiones con buen resultado. Sin embargo, se enfrentarán al Milán de Gatusso, un equipo joven y realmente prometedor. El conjunto italiano viene de ganar ni más ni menos que al Barcelona, el máximo rival de la entidad blanca. Por ello, se prevé un encuentro realmente complicado. Suso, Cutrone y Borini son las tres perlas de la delantera, todo un quebradero de cabezas para la defensa blanca.

Lopetegui hará rotaciones pero jugarán todos. Será interesante ver el debut de Vinicius Jr en el Santiago Bernabeu ante la afición, al igual que la posición que ocupará Asensio que ha disputado varias durante la pretemporada. También jugará Ramos, el defensa español que ya está completamente preparado. El partido será una prueba de fuego de cara a la Supercopa de Europa ante el Atlético. Aunque Julen no dará pistas con el once inicial, se espera que determine varios jugadores como claros titulares. La polémica en la porteriá estará servida. ¿Jugará Navas o lo hará Courtois ante su ex equipo? Únicamente Lopetegui lo sabe.

Se conmemorará la tercera Copa de Europa

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Milán se llevará a cabo para recordar la tercera Copa de Europa ganada por el Real Madrid en el año 1957 del que ya se cumplen 60 años.

El conjunto blanco se impuso al Milán por tres goles a dos. En el minuto 78, con 1-1 en el marcador Grillo puso la delantera para el Real Madrid; sin embargo, Rial empató un minuto después. Gento dio la victoria en la prórroga.

Foto: Real Madrid

La entidad blanca pudo hacer el triplete en dicha campaña ya que fue campeón de liga, pero perdió ante el Athletic de Bilbao por dos tantos a cero la Copa del Rey.