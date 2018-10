Marc Gual: “Si Imanol quiere, estoy para jugar el sábado”

Y al fin se puso punto y final al mayor culebrón del verano en el entorno del Real Zaragoza: Marc Gual ya es zaragocista. El delantero viene cedido del Sevilla para esta temporada, que alargó demasiado la espera a lo largo del verano debido a la falta de delanteros que también todavía existe en tierras hispalenses. Todo el mundo se mostraba y se está mostrando muy ilusionado con este fichaje, que se espera esté a la altura de Borja Iglesias y del vacío que dejó el gallego.

El catalán llegó a la capital aragonesa este jueves, y el viernes por la mañana ya se entrenó con sus nuevos compañeros, para después ser presentado oficialmente como jugador del Real Zaragoza. El propio futbolista reconoció en la rueda de prensa que “se ha hecho larga la espera, pero he estado centrado en ponerme a punto para cuando me dijeran de venir aquí”. El día llegó, y Marc Gual ya está “centrado en el Zaragoza”, y listo para jugar el sábado mismo “si Imanol quiere”.

El delantero procedente del Sevilla se definió a sí mismo tal que así: “Soy un delantero bastante completo y puedo jugar dentro y fuera del área. Espero ayudar al equipo en todas las facetas y ser una pieza clave en el objetivo”. Además, Gual aseguró que “no me centro en las expectativas que hay de la gente, me centro en mí y espero que se cumplan”.

El proyecto del Real Zaragoza es atractivo para la mayoría de futbolistas, con el objetivo del ascenso como prioridad. “Desde el primer momento que supe que el Zaragoza quería contar conmigo me gustó el proyecto. El año pasado no tuvo suerte de subir a Primera, pero el proyecto continúa”, afirmó Marc Gual, que también aseveró que “el hecho de que siga la mayoría de la plantilla y de que haya un buen grupo ayuda”.

La referencia de Borja Iglesias y todo lo que ha dejado en la capital del Ebro sigue en las cabezas de todos los aficionados zaragocistas. Marc Gual llega como su supuesto sustituto, aunque él no opinó lo mismo: “No me voy a centrar en sustituir a Borja Iglesias. Me centro en mí, en hacerlo lo mejor posible y en ayudar al Zaragoza”.