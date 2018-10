Sensaciones y opciones Osasuna 2018/19: un equipo que ilusiona mucho

El objetivo principal del club rojillo será devolver la ilusión a la afición, ya que la temporada pasada la conexión fue fría. Los rojillos plantearon el mercado de verano con pocos fichajes y así lo han completado. Las nuevas incorporaciones han sido buenas. Esta pretemporada Osasuna ha conocido todos los resultados posibles pero la sensación no es nada mala.

Un Osasuna que ilusiona mucho

Un Osasuna con pocas incorporaciones y apostando por la cantera, buen resumen de la plantilla actual del club. Las llegadas de los jugadores cedidos no han podido ser mejores y las nuevas incorporaciones también han sido positivas. La cantidad de canteranos con los que ha contado Jagoba Arrasate para la pretemporada ha sido lo que más ha motivado a la afición. Jóvenes de Tajonar que tienen nivel de sobra y han aprobado el exámen de pretemporada. El conjunto navarro ha disputado en total 7 partidos: en los que ha ganado 2, perdido 2 y ha empatado 3.

Comenzó la pretemporada de la peor manera posible: perdiendo frente al Real Unión por la mínima. Un mal resultado contra un equipo de Segunda División B. Aun así el equipo trabajó duro para conseguir mejor resultado y lo hicieron con un sobresaliente frente al Arenas. El club rojillo goleó por 0-8 y dejó a la afición boquiabierta, pocas veces han visto al equipo anotando tantos goles. De hecho, es lo que le faltó la temporada pasada al conjunto navarro. La ilusión fue aumentando cuando Osasuna se enfrentó al Huesca, equipo de Primera. En la primera mitad los aragoneses fueron superiores y fueron dueños del balón. Jagoba Arrasate supo reaccionar bien y rápido, por lo que los navarros se llevaron la victoria tras completar una buena segunda parte. Después volvió a verse las caras contra otro “primera”, los rojillos tuvieron un buen juego, control del balón e ideas. A pesar de ello, la Real Sociedad se llevó la victoria, pero la afición navarra salió satisfecha del encuentro. En los últimos tres enfrentamientos Osasuna solamente ha conocido el empate. Frente al Eibar fue aceptable, ya que es un buen rival y fue muy disputado. Pero las sensaciones han ido a peor en los últimos dos partidos: dos empates frente a dos equipos de Segunda B (Lleida y Mirandes). Además en ambos encuentros no han anotado goles y las sensaciones han sido frías. En una semana comienza la temporada en Mallorca y Jagoba tendrá que trabajar duro con la plantilla para reencontrarse con el olfato goleador.

¿Qué portero será titular?

Hay una gran incógnita con respecto a los porteros, con Sergio Herrera lesionado Jagoba podrá contar con Juan Pérez y Rubén. Ambos han jugado los amistosos y han sido seguros: en cuatro partidos han mantenido la portería a 0. Solamente han encajado 5 goles en los siete amistosos. Los dos guardametas han sido importantes y han destacado con sus paradas.

Una defensa fuerte, de 10

Osasuna ya ha completado la defensa y con muy buena nota. La temporada pasada la defensa fue la parte más fuerte e importante del once, ya que logró mantener con buenos datos la portería. Este verano no ha habido muchos cambios, por lo que la sensaciones no han ido a peor. De hecho, las pocas incorporaciones han sido positivas.

Miguel Flaño, como siempre, ha demostrado ser el capitán que Osasuna necesita, manteniendo la defensa fuerte y con personalidad. Aridane no convenció del todo la temporada pasada, pero esta temporada le ha dado la vuelta. El canario se ha visto muy seguro en los partidos amistosos. Aridane se lesionó en el encuentro frente al Lleida y estará de baja 4-5 semanas. El canterano Endika ha sido una de las mayores ilusiones. En defensa ha jugado muy bien y en ataque ha demostrado ser peligroso. Sus centros han sido claves y peligrosos. Veremos si Jagoba confía en él o continuaría una temporada más con el filial. Unai García ha estado espectacular como es habitual, el navarro da confianza, fuerza, seguridad y carácter a la defensa. Osasuna tiene central para años. David García es otro de los canteranos que les ha venido de lujo estar cedidos, ahora vuelven con ganas y muy fuertes. El navarro ha estado muy bien junto a Unai, se ha consolidado como central y si sigue así tendrá muchas opciones de ser titular. Oier también ha completado una buena pretemporada, Jagoba Arrasate sabe de sobra que Oier puede jugar en más de una posición y le está probando de pivote. Nacho Vidal ha creado mucha ilusión a la afición y no ha decepcionado. Durante la pretemporada ha demostrado ser un jugador de mucho nivel y de Primera. En la defensa ha estado muy fuerte y en el ataque también ha tenido buena participación. La lesión de Clerc afectó mucho al juego de Osasuna, era un gran recurso ofensivo. A pesar de ser defensa el catalán subía mucho y sus centros eran claves. En la pretemporada ha luchado por demostrar que ha vuelto y está ahí para volver a ser imprescindible. Lillo tendrá que trabajar duro para volver a ser titular, ya que esta temporada tiene gran rival en su puesto.

Un medio con personalidad

Un medio con ideas y personalidad es principal para completar una buena temporada, Osasuna parece que lo tiene. Se enfrentó a un difícil reto después de la marcha de Lucas Torró, pero el canterano Imanol García ha llegado insuperable. El rojillo ha destacado en la recuperación del balón y todo indica a que disfrutaremos de él junto a Iñigo Pérez. Cuando se conoció la llegada de Jagoba Arrasate la afición pidió a este último. Iñigo Pérez fue uno de los mejores medios en la acabada temporada y así lo ha demostrado en la pretemporada. El navarro Iñigo Pérez ya es líder en el medio del campo. Roberto Torres y Fran Mérida también han sido protagonistas e importantes en los amistosos, parece ser que el técnico confía en ellos. Este último es el que más visión de juego y nivel tiene en Osasuna, ya la temporada pasada brilló y fue de los más importantes. Olavide ha sido una de las sorpresas, ha venido pisando muy muy fuerte. El navarro se ha ganado con creces la confianza del técnico y debería ser titular. Cada vez que Olavide toca el balón algo peligroso pasa, muy buena mejora que ilusiona mucho. Kike Barja es otra perla de Tajonar, muy importante y peligroso en la banda. Jagoba Arrasate confía en él y el navarro ha recompensado en los amistosos. Luis Perea, Miguel Díaz y Javi Martínez hasta ahora no han tenido muchas oportunidades con el primer equipo, la afición confía en ellos y lo pedía a gritos. El técnico ha contado con ellos en pretemporada y lo han hecho muy bien. Juan Villar ha sido una gran incorporación, no ha podido demostrar mucho pero promete.

Una vez más, la delantera para mejorar

La parte más floja de Osasuna es la delantera, como la temporada pasada. De los 12 goles anotados en total solamente tres han sido de delanteros. Los tres goles los ha anotado Xisco, el delantero más destacado de la pretemporada y de la temporada pasada. Aun así en muchos partidos ha estado perdido y sin acierto. David sigue sin encontrar portería y fallón, tendrá que trabajar duro para darle la vuelta durante la temporada. La marcha de Quique sorprendió a la afición por ser totalmente inesperado. El delantero tuvo mala suerte la temporada pasada y no destacó por sus goles pero si por su lucha e importancia en el terreno de juego. Ante esta despedida el club ha sabido reaccionar muy bien y ha conseguido el fichaje de Brandon Thomas, un delantero que promete mucho. No se le ha podido ver mucho durante la pretemporada, ya que llegó hace poco, pero su llegada pinta muy bien.

Lo que le falta a Osasuna es un “9”, un jugador con ideas, muy ofensivo y goleador. A parte, Jagoba Arrasate quiero jugar por las bandas y una alternativa más no vendría mal. Es por eso, que un extremo no sería mala incorporación en la plantilla. De todas formas, Olavide se ha ganado ese puesto después de completar una brillante pretemporada.

Resultado: más de 15.000 socios ilusionados

Después de la decepción que tuvo la afición la temporada pasada nadie creía que Osasuna llegaría a los 15.000 socios. Jagoba Arrasate ha llegado y en poco tiempo ha conseguido devolver esa ilusión y ganas que caracteriza a todos rojillos. Los buenos fichajes y el juego que han disputado esta temporada han ayudado a que ningún navarro quiera perderse un partido en el Sadar. Gran trabajo realizado en verano que ha tenido recompensa con más de 15.000 socios. Los jugadores lo darán todo y con buena nota sobre el terreno de juego para compensar a la afición rojilla.