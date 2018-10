Buenas sensaciones en el debut de Jordi Amat

El Rayo Vallecano se presentó en Butarque con nuevas equipaciones para estrenar y con las ilusiones renovadas después de caer ante un rival directo como el Valladolid. Míchel puso sobre el césped al teórico once titular, a falta de bastantes incorporaciones, pero el experimento no salió como se esperaba. El Leganés superó en táctica a los franjirrojos y anotaron dos tantos que hicieron brillar a Carrillo sobre el resto de sus compañeros. Pero no todo fueron malas noticias para el equipo vallecano, pues Jordi Amat, la última incorporación, fue titular, y cuajó una buena actuación sobre el césped.

Titularidad como centrocampista

Saltaba la sorpresa cuando a poco más de media hora para que diera comienzo el encuentro, se hacía pública la alineación. Entre los once elegidos por el técnico estaba Jordi Amat, que, a pesar de ser central, no actuó como tal en el encuentro en Butarque, y desarrolló sus tareas sobre el césped ejerciendo como un centrocampista más.

Despejes, detalles de calidad y buena asociación con el resto de sus compañeros, marcaron el debut no oficial del catalán. Incluso se atrevió a emular el único gol que ha marcado en su carrera, un disparo desde lejos de la portería que atrapó el portero rival, pero con complicaciones. No completó el partido, y en su lugar saltó al césped Santi Comesaña, que por poco no inauguró el marcador para los visitantes. Pero Amat en la parroquia franjirroja, a pesar de llevar muy pocos días sumado a la dinámica, ha dejado buenas sensaciones.

Amat durante un entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

En su llegada se notan los destellos que ha dejado en él Quique Setién, su último entrenador, que le tuvo bajo sus órdenes durante la pasada campaña, cuando estuvo cedido en el Betis procedente del Swansea -equipo desde el que ha vuelto a Vallecas-. También se notó que conoce a la perfección la liga española, ya que el derbi madrileño por la disputa del Trofeo Villa de Leganés, a pesar de encontrarse en la pretemporada, parecía un encuentro de competición regular debido al ritmo del partido.