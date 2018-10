Kakuta hizo saltar todas las alarmas

En un partido donde el Rayo Vallecano sufrió durante los 90 minutos, las malas noticias no vinieron solas. Pocos minutos antes de que el árbitro indicara el término de la primera mitad, Kakuta fue el centro de todas las miradas. Una de las incorporaciones estrella durante el mercado estival para el conjunto franjirrojo sufría molestias. De hecho tuvo que ser retirado antes de que se cumpliera el minuto 45, entrando en su lugar el potente Lass.

Kakuta solo jugó 43 minutos

Kakuta fue el primer fichaje de esta temporada en llegar a las filas del club madrileño. El extremo llegó para apuntalar una zona que Bebé, tras volver al Eibar -su club de origen-, había dejado incompleta. A pesar de los regresos de Joni Montiel y el propio Lass -que estuvieron a préstamo en Toledo y Almería respectivamente desde el mercado invernal-, parece que ambas opciones no convencen al equipo, que optó por mirar al mercado para recolectar una nueva pieza.

Durante los 43 minutos que Kakuta estuvo sobre el terreno de juego, tuvo más de alguna ocasión que podía haber acabado en gol, pero finalmente los visitantes no fueron capaces de perforar la portería defendida en primera instancia por Serantes y posteriormente por Cuéllar.

Kakuta celebrando un gol | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Se desconoce qué le ha ocurrido al atacante, pues no existe una versión oficial del club acerca de si son simples molestias, o por el contrario no podrá estar en el estreno liguero ante su ex equipo, el Sevilla. Tampoco hubo la ocasión de preguntar a los compañeros o al cuerpo técnico porque no comparecieron ante los medios al término del partido. Después de toda la carga física que han sufrido los jugadores durante la pretemporada para coger ritmo de competición, no es de extrañar que al extremo le haya pasado factura tanto trabajo a muy pocos días de que la liga comience.