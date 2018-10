Julen Lopetegui: "La competencia de Courtois y Keylor no es un problema, sino dos magníficas soluciones"

Zidane ha hecho vivir al madridismo una época dorada, pero es una época que ya ha acabado. Ahora, el Santiago Bernabéu tiene nuevo míster. Un entrenador que ha sido bien recibido en el templo blanco y que ya ha disputado, y con victoria, su primer partido en su casa. Julen Lopetegui ya sabe lo que es ganar y levantar trofeos en el Bernabéu. Su andadura en el club de su vida no ha podido tener mejor pistoletazo de salida.

El míster ha respondido en rueda de prensa sobre sus primeras sensaciones en el Santiago Bernabéu como entrenador del Real Madrid: "Siempre es especial estar en el Santiago Bernabéu, en este caso como entrenador del primer equipo más especial todavía. Ocurre que una vez que arranca el partido ya estas centrado en el mismo, intentando ayudar en lo que puedas al equipo y centrado en tu responsabilidad. Pero por supuesto que la emoción anterior al partido siempre existe y más de la gente que hemos estado en esta casa".

Uno de los nombres propios en la pretemporada ha sido Gareth Bale, que ha dado un paso adelante con goles y asistencias. Sobre su rol y demarcación en esta nueva temporada ha hablado Lopetegui: "No voy a hablar de temporadas anteriores, pero sí del Gareth que yo me he encontrado. Es un Gareth comprometido, feliz y con ganas de hacer una gran temporada. Irá variando la posición y la movilidad en el frente del ataque con su responsabilidad ofensiva y también defensiva. Él está entrenando muy bien y está muy contento. Y a seguir que esto todavía no ha empezado prácticamente".

Su compañero en ataque, Karim Benzema, también ha sonado en rueda de prensa. Sobre si esta temporada veremos al francés más fino de cara al gol: "La misma respuesta que a tu compañero. No voy a hablar de temporadas anteriores, pero sí de esta. Estamos encantados con Karim. Ha entrenado muy bien, vino a principios de pretemporada, con un estado de forma óptimo. Estamos contentos con él, y él está con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer un magnífico año. Seguro que nos va a ayudar en todos los apartados y no solo en el gol. Karim aporta muchas cosas al equipo, al margen del gol, pero por supuesto que como todo delantero le encanta marcar y nos encanta que marque, por lo cual estamos contentos por ese gol que ha conseguido y por lo que ha ayudado al equipo".

Una de las tareas del técnico español es que su equipo encaje pocos goles. Sin embargo, en este primer partido en casa, el aficionado ha podido observar que todavía hay mucho que trabajar en la zona defensiva, pues el equipo ha concedido numerosas ocasiones al club italiano. "El Milán ha jugado muy bien, fenomenal, han tenido muchas soluciones en los inicios. Pero nosotros hemos introducido jugadores nuevos y todos esos ajustes tienen que producirse. Claro que queremos encajar pocos goles y tener el control de los partidos, marcar y que no nos marquen. En eso trabajaremos y ajustaremos para que el equipo siga creciente en todos los aspectos".

Sobre la cantera: "Estamos encantados de todos los chavales que tenemos. Han hecho una pretemporada muy buena. Borja ya estuvo el año pasado en el primer equipo. Y luego hay otros jugadores que han venido, algunos cedidos, como Fede, Odegaard o Sergio López, que es prácticamente juvenil. El Real Madrid siempre se ha caracterizado por mirar a su cantera con detenimiento e ilusión. Así lo haremos. Otra cosa es cuándo vamos a cerrar la plantilla del primer equipo, todavía queda mucha pretemporada. Iremos tomando decisiones según vaya avanzando esta".

Julen Lopetegui también ha sido preguntado sobre conceptos tácticos. Los jugadores están en pleno aprendizaje y adaptación, pero las ideas del míster ya se van notando en algunos tramos del juego: "El fútbol es todo, momentos con balón y momentos sin balón, y ser capaces de interpretarlos como un equipo, un colectivo, al margen del dibujo y del sistema. Yo creo que el equipo ha ido haciéndolo por momentos bien, tenemos que mejorar en algunos aspectos, como todo el equipo a estas alturas. Y a seguir trabajando".

Asimismo, con el fichaje de Courtois para reforzar la portería blanca, se ha abierto el debate de cuál va a ser el portero titular del actual Campeón de Europa, y si esto es un problema serio o un bendito problema: "La ventaja es que tenemos una grandísima competencia en esa posición. Y la competencia es buena en todas las posiciones. Esa la tenemos a un nivel altísimo y eso es bueno para el equipo y para el entrenador. Y, lógicamente, tomemos la decisión que tomemos, habrá una magnífica solución y siempre habrá un problema, porque habrá un gran portero que no juegue. Veremos qué iremos haciendo. Pero evidentemente no lo vemos como un problema, sino como dos magníficas soluciones".