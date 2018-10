Guía VAVEL Real Zaragoza 2018-2019: ¿y ahora qué?

Toca ser claros y no victimistas: un verano difícil fue el de 2014, año en el que el simple hecho de salir a competir fue el mejor regalo que pudo tener la parroquia zaragocista. Quién no recuerda ese partido contra el Recreativo de Huelva en el que en el once titular estaba canteranos como Whalley, Rico, David Muñoz y Vallejo y en el banquillo estaban Guti, Nieto, Diego Suárez… Tocó, por un instante, tirar de la cantera, lo que por aquel entonces parecía un auténtico suplicio. Tocó tirar de cantera porque no había efectivos en el primer equipo.

Sin embargo, este verano tampoco se sabe cómo saldrá Idiákez. Se podrá ver más o menos cómo irán los tiros. En la portería, Cristian Álvarez es el que se presenta con la vitola de titular. Las dudas empiezan en la defensa. ¿Saldrá Benito de titular? ¿Quiénes formarán la pareja de centrales? ¿Llegará Lasure en condiciones óptimas? Es de lo menos preocupante. Se ha confeccionado una defensa de garantías y, juegue quien juegue, hará un buen papel.

Las dudas llegan en el centro del campo. Y cómo no, también hay dudas en la delantera. Pombo tiene un puesto prácticamente asegurado y, a la espera de otros dos delanteros, parece que el mejor posicionado para acompañarle es Medina.

Las dudas en el centro del campo

Sin duda alguna, el centro del campo es la posición que más incógnitas genera sobre los jugadores que serán de la partida en el primer partido de liga. Como ya se ha podido observar, Imanol Idiákez propone un estilo de juego diferente al de Natxo González, pero con un esquema similar. El esquema es poco relevante, ya que lo importante es que los jugadores se encuentren con libertad de movimientos, permutándose las posiciones independientemente de su sitio de inicio. Pero, partiendo de que hay que ofrecer un esquema para meter once jugadores en el campo, son cuatro los que, en teoría, jugarán en el centro del mismo. Y aquí vienen las dudas. Toca ir por partes:

Íñigo Eguaras

El centrocampista vasco fue el que llevó el timón del Real Zaragoza la pasada campaña, dotando al equipo en la segunda parte de la liga de un equilibrio y una estabilidad que para nada era esperada después del desastre de la primera ronda de la campaña. Natxo (o Lalo, quién sabe) consiguió que todo el fútbol pasara por las botas de Íñigo Eguaras y este se convirtió, sin duda alguna, en el mejor centrocampista de la segunda división.

Pero una vez acabada la liga, vino el problema. Unas molestias en el pubis que se desarrollaron en los últimos partidos de la pasada campaña culminaban en una pubalgia, lo que le imposibilitaba empezar la presente pretemporada y, seguramente, le impida comenzar la temporada.

Alberto Zapater

El capitán del Real Zaragoza es un auténtico emblema del club. Es el representante de la afición en el terreno del juego. Es ese jugador que juró fidelidad eterna al escudo del león y que, por muchos años que haya pasado fuera, su rugido se seguía escuchando en el municipal en modo de recuerdo. Desde que el capitán volvió, ha sido un auténtico fijo en los onces de todos los entrenadores que han pasado por Zaragoza: Agné, Milla, Láinez y Natxo. Y esta campaña parecía que iba a pasar más de lo mismo pero, al comenzar la pretemporada, el de Ejea de los Caballeros sufrió una rotura muscular que le iba a imposibilitar hacer la pretemporada con el equipo.

Desde el club son optimistas y piensan que Alberto puede llegar a jugar el primer partido. Pero, ¿se necesita correr riesgos? Desde luego que no. Si un jugador no ha realizado la pretemporada, debe realizarla dentro del curso de la liga a su manera. No es cuestión de que Zapater se vuelva a romper en el primer partido de liga y prolongue su tiempo de baja otro mes más.

Raúl Guti

El canterano del Real Zaragoza entraba por sorpresa la pasada campaña en el primer equipo. En un principio, Zalaya, Pombo, Delmás y Lasure iban a ser los cuatro jugadores que subían del filial a la primera plantilla. Pero Guti no iba a ser menos. Iban pasando las jornadas y el exjugador del Stadium Venecia se iba haciendo con un puesto en la primera plantilla, convirtiéndose así en uno de los jugadores más importantes para esa remontada en la segunda parte de la pasada campaña.

Pero no todo iba a ser tan bonito. Llegado el verano, se conocía que otro jugador tenía que parar debido a un dolor en el pubis. Y no era otro que Raúl Gutiérrez. Además, hace nada se supo que tenía que pasar por quirófano, ya que la terapia conservadora no había hecho el mismo efecto que con Íñigo Eguaras.

Giorgi Papunashvili

Quién iba a decir que un hombre que venía de jugar en Georgia podía ser uno de los jugadores más relevantes en el final de campaña. Si hubiesen dicho a mitad de temporada que Papu iba a ser el jugador que más iba a desequilibrar a las defensas rivales en los últimos partidos, quién se lo iba a creer. Pues sí, lo fue. Tras un largo periodo de adaptación, Papunashvili llegó justo cuando se le necesitaba. Y vaya si llegó.

Justo ese es el Papu que José María Barba fichó para el Real Zaragoza. Un jugador llamado a ser importante en la campaña 2018/19. Y cualquiera pensaba que así sería. Hasta que, casi a la vez que Alberto Zapater, sufrió una rotura muscular. Esta le va a tener fuera de los terrenos de juego más tiempo que al de Ejea. Y sobre todo, hay que tener calma. Las roturas deben cerrarse y el jugador se tiene que poner a punto para poder volver a jugar.

Soluciones

Todo problema tiene que tener su solución. Sin ninguna duda, los cuatro anteriores tenían la vitola de titulares. Pero el fútbol es así y hay que buscar remedios como los siguientes:

James Igbekeme

El ex jugador del Gil Vicente, equipo recién descendido a la tercera división portuguesa, fue una de las apuestas personales de la dirección deportiva para el centro del campo. El joven jugador africano ha sido una de las más gratas sorpresas en la presente pretemporada, y ha demostrado ser uno de los jugadores que más promete esta temporada. Además, James es un jugador polivalente, ya que puede jugar tanto en la media punta como de volante. Idiákez tiene en Igbekeme un parche de alta calidad para suplir a los jugadores lesionados.

Javi Ros

Todo cambió para él cuando hizo aquel ridículo el pasado seis de noviembre, llegando a humillar a un sector de la afición. Pero, Ros es el único jugador que continúa en el Real Zaragoza después del partido en Palamós. Y eso dice mucho del capitán. Un hombre que nunca se ha rendido. Que siempre lo ha dado todo por la blanquilla. Que nunca ha tenido una palabra mala hacia la afición. Ante todo esto solo queda dar las gracias.

Cantera

Como ya se ha comentado antes y al hilo de ello, la función de la cantera ha vuelo a ser la que siempre fue. Antes, los jugadores de la cantera solo servían para tapar huecos vacíos y, si salía alguien como Jesús Vallejo, venderlo a las primeras de cambio. Antes los canteranos no eran bien recibidos, como Chus Herrero. Sin embargo, ahora es la Ciudad Deportiva el principal coto de caza para la dirección deportiva zaragocista que, de la mano de Ramón Lozano y Pedro Suñén entre otros, han hecho que dar el paso al primer equipo sea mucho más fácil. Lasure, Delmás Guti y Pombo ya llegaron al primer equipo, pero aún quedan muchos chavales por llegar como:

Albert Torras

Poco se ha podido ver de Torras. La pasada campaña sufrió una larga lesión, y esta pretemporada Idiákez no ha contado todo lo que necesitaba con él. Un medio centro defensivo, algo fundamental para jugar siempre con un pivote defensivo. Ahora está esa posición vacante y, uno de los mejores posicionados para ocupar esa posición es Albert Torras.

Pep Biel

A diferencia de Torras, Pep Biel ya no es una promesa, sino una realidad. El balear ha pasado a ser integrante del primer equipo por los próximos cuatro años y la dirección deportiva ha depositado toda su confianza sobre él. Además, es otro jugador polivalente que puede hacer las veces tanto de volante como de enganche con los puntas.

Alberto Soro

Ante una propuesta de fusionar clase y talento en una sola palabra, la mejor respuesta que se podría dar sería Soro. Qué joya hay en la cantera. Y además este es de la casa. Zaragocista desde la cuna. Corazón blanquiazul. Pero hay que darle tiempo. Se tiene que cocer en la tercera división y coger experiencia en el fútbol semi-profesional antes de jugar en el fútbol profesional. Aun así, en Alberto Soro hay otro posible parche para esos huecos que sobran.

Once ideal

A modo de conclusión, toca ofrecer un posible once inicial que podría poner Imanol Idiákez en el primer partido de liga. En la portería está claro: Cristian Álvarez. La defensa estaría formada por Delmás, Grippo, Álex Muñoz y Dani Lasure en el caso de que los dos laterales llegasen. En su defecto, sus posiciones las ocuparían Benito y Aguirre respectivamente. En el centro del campo estarían: Torras como pivote, Ros e Igbekeme como volantes y Oliver Buff en la punta del rombo. Los dos delanteros serían, en este momento, Medina y Pombo. Pero la llegada de Marc Gual, puede apretar aún más la competencia por formar parte de la delantera titular.