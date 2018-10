Guía VAVEL Rayo Majadahonda 2018-2019: pretemporada y sensaciones

El Rayo Majadahonda es el equipo de la liga 12|3 que más fichajes ha realizado hasta el momento. 14, y hasta el 31 de agosto esa lista se puede engrosar. Aitor, Nico, Fede, Luso, Morillas, Carcelén, Verdés, Echu, Enzo, Galán, Ruibal, Rafa, Ánder, Francisco, son los hombres que los majariegos han añadido a su plantel.

Por otro lado, de momento son seis los jugadores que han renovado su vinculación con el equipo: Óscar Valentín, Jorge García, Andújar, Jeisson, Basilio y Carlitos. Escobar, deslumbrando, participa en todos los partidos, pero su futuro en el Rayo todavía no se conoce. Salcedo asiste a los entrenamientos, pero tiene la misma inquietud que Escobar. De Álvaro Rodríguez no se sabe nada por el momento, mientras que el resto de jugadores de la temporada pasada ya no están, casi todos se encuentran militando en otros equipos.

Ryan, del juvenil A, sigue jugando con el primer equipo. Chaves y Llamas se han ido al filial, el Tres Cantos, y no hay ningún futbolista que se encuentren en período de prueba. Ante estos datos, las sensaciones son esperanzadoras para los aficionados, ya que al equipo no le faltan jugadores de calidad. Solo queda ver cómo se adaptan como grupo a esta nueva categoría.

La pretemporada empezó perdiendo en Villarrobledo contra el Albacete en los últimos minutos en un córner. En Leganés volvieron a ver la derrota, donde se perdió por tres goles a cero. En la otra cara de la moneda, se encuentra que en Alcalá, los recién ascendidos ganaron el trofeo Cervantes en los penaltis tras 2dosgoles de Jeisson y dos del Alcalá, eso sin olvidar los dos paradones de Basilio, fundamentales para llevarse la victoria después de los lanzamientos desde los once metros. En Fuenlabrada los majariegos siguieron de dulce, pues ganaron por dos goles a cero en un partido donde Carcelén, fue el protagonista anotando un doblete. Además, el segundo tanto sorprendió a los allí presentes, ya que fue un auténtico golazo desde lejos.

Se ve una mejoría según los jugadores se van aclimatando. La estancia en los Ángeles de San Rafael y en Ávila ha surtido el efecto que tuvo en la temporada pasada, donde quedaron sólo siete jugadores respecto al año anterior, a consecuencia de alcanzar los playoffs de ascenso.

A falta del partido contra el San Sebastián de los Reyes, el Rayo Majadahonda va a dar mucha guerra en el fútbol profesional, tiene garra, alma, fuerza, juventud, veteranía, esperanza; porque cantan con el corazón.