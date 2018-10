El Rayo Majadahonda empata contra el Sanse

El partido empezaba un sábado 11 de agosto a las 10:00 horas en los Ángeles de san Rafael, Segovia, en ASR. Por motivos que se desconocen, no hubo ni árbitros ni linieres y el árbitro fue el segundo entrenador del Sanse, y los linieres un preparador deportivo del Rayo y un entrenador de porteros del Sanse.

Con unas camisetas para señalar fueras y petos para distinguirse, se iniciaba un partido donde el 11 del rayo era el siguiente: Ánder, Enzo, Rafa, Fede, Francisco, Morillas, Luso, Jeisson, Carcelén, Verdés y Óscar.

En el Sanse se destaca la titularidad de Rubén y de Perales (ex atlético de Madrid B). El partido comenzaría con dominancia clara del rayo, con varias ocasiones que culminarían en un zapatazo de Luso, donde ni el defensa ni el portero podían hacer nada. Era el minuto 12 y ya el Rayo se adelantaba, por lo que parecía que al equipo de Segunda División B le iban a llegar varios goles. Pero en cambio no fue así. No hubo demasiada eficacia de gol.

Poco después del gol, Luso se lesiona, entrando Escobar. Jorge tocaba mucho balón, da buenos pases y magníficas asistencias, pero el marcador no sube. El partido se convierte tedioso, se nota la ausencia de García, Andújar y Carlitos.

Se llegó a una segunda parte donde toca destacar el gol del Sanse (de rebote, imparable para Basilio y la defensa) en el 51, y los variados cambios del Rayo. Entró Jorge García y la defensa mejoró, se va Rubén y la defensa del Sanse empeoró. También bebutó Nico, ex del Atlético de Madrid, jugó Basilio y Óscar no descansó.

Enzo y Morillas salieron y volvieron a entrar. Así se resumiría el partido, un ir y venir constante que acabó sin demasiado acierto de gol. Aunque se intentó.