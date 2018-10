Pablo Machín: ''Hay que dejarlo todo en el campo para ganar''

No ha comenzado aún la liga, y Pablo Machín ya va a saber lo que es disputar una final con el Sevilla. El entrenador del conjunto sevillista se enfrentará a todo un Barcelona para poder conseguir su primer título como entrenador. A pesar del nivel del rival, el técnico asegura estar con ''mucha tranquilidad y con ganas de competir mi primera final. Competir es la palabra clave y en un partido se puede dar muchas circunstancias. Tenemos que estar preparados para que la mayoría de ellas nos puedan favorecer'', asegura el míster.

''Si salimos victoriosos en los duelos individuales, habrá opciones para ganar''

El técnico no cree que su equipo tenga más ventaja por haber competido antes que su rival como bien dijo Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona: ''Cada uno lo ve desde su punto de vista. Es cierto que hemos empezado a entrenar antes pero hay jugadores que han llegado más tarde. Los partidos se definen por la calidad y en la temporada pasada en la final de Copa el Sevilla tuvo ocasiones al principio para poder adelantarse, pero la calidad definió y eso está muy relacionado con el acierto. El Barça lo tiene a raudales y en una encuesta todos le darán como favorito, aunque eso no significa que vayan a ganar porque enfrente tendrán al Sevilla. Hay que hacer lo que sabemos y dejarlo todo en el campo para ganar, que es el único objetivo''.

El míster habló sobre su rival del partido, un Barcelona que se ha reforzado con creces este verano: ''Ellos son un súper equipo y son especialistas en ganar finales. Los datos están ahí y cuentan con los mejores jugadores del mundo, pero el fútbol es de los pocos deportes en los que un equipo que no es favorito puede ganarle al favorito. Hay posibilidades y dependemos de nosotros mismos''.

También opinó sobre el comunicado que la RFEF mostró sobre la posibilidad de que todos jugadores extracomunitarios puedan jugar: ''Que un día antes de la final se produzca es muy curioso, pero estas cosas son así y nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Es en los despachos donde se tienen que tramitar estos asuntos, por más que nos resulte curioso''. Sobre la novedad de la inclusión del VAR en este encuentro dijo: ''Hemos tenido alguna prueba este verano y si existe es porque se quiere impartir justicia. Ahí todos vamos a estar conformes siempre que se vea que las decisiones sean justas y que si hay un error, se puede subsanar''.

El entrenador, que asegura que cuenta con N'Zonzi desde que ha llegado de las vacaciones, se mostró contento con la incorporación de André Silva para reforzar el ataque: ''Para nosotros es una buena incorporación, es joven e internacional con Portugal. Nos puede dar más presencia en el área y ha demostrado que quiere triunfar aquí porque tenía otras ofertas e incluso la confianza del Milan para quedarse. Lo importante es que venga con esas ganas y que aquí le podemos hacer sentir algo mejor. No sé si se puede inscribir a tiempo, pero va a ser difícil por el papeleo. Si todo está en regla nos podría ayudar''.

Para finalizar, Machín se lamentó de que la afición del Sevilla finalmente no pueda disfrutar del partido en el Pizjuán: ''Nos hubiera gustado, porque tenemos que considerarnos unos privilegiados por jugar esta final. Es una pena que no todos los que querrían puedan apoyarnos en Tánger, pero agradecemos a los que nos van a alentar y ojalá le demos una alegría''.

''Cuando salgamos al césped hay que darlo todo y que en el vestuario podamos luego mirarnos a la cara y salir con la cabeza bien alta. No sólo después de este partido, sino todos. Vamos a intentar plasmar las señas de identidad, porque somos once contra once y si logramos salir victoriosos de los duelos individuales, habrá más opciones para ganar'', analizó Machín, que confía en su metodología para poder hacerle frente al equipo culé.