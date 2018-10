Guía VAVEL Sporting de Gijón 2018/19: análisis de la plantilla

Las idas y salidas en el Sporting de Gijón este verano han sido constantes. La casi desaparición de lo que quedaba del Sporting de los Guajes, solo presente en Carmona, da una vuelta de ruta por completo a la idea que la parroquía rojiblanca tenía del Sporting. A falta de ocho días para el inicio liguero, el director deportivo Miguel Torrecilla no da ni mucho menos por cerrada una plantilla que necesita reforzarse, especialmente en la delantera. En VAVEL Sporting analizamos el nuevo proyecto rojiblanco que comandará Rubén Baraja, en esta ocasión, desde el inicio de la campaña.

Portería

Salidas: Oscar Whalley

Llegadas: -

Baraja podrá contar de nuevo con tres porteros de excelente nivel durante esta temporada. Diego Mariño se presume que será un año más el portero titular tras la gran campaña cosechada, mientras que Dani Martín tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Christian Joel, por otra parte, será portero del filial, salvo alguna lesión de los dos citados anteriormente, que en este caso, completaría las convocatorias como portero suplente.

Laterales

Bajas: Isma López, Alberto Lora

Altas: Molinero, Geraldes

Abandonaron la disciplina rojiblanca dos de los pilares del “Sporting de los Guajes”. El navarro, que fue un ejemplo de superación y trabajo desde hace años, y pasando de no contar con Abelardo, a ser titular indiscutible, perdió la titularidad en beneficio de Canella en los dos últimos años. El capitán, el mostoleño, lastrado por las lesiones, sigue sin encontrar equipo donde seguir demostrando el fútbol que tiene en sus botas. Un doloroso final para ambos tras no poder ascender en los playoffs de ascenso a Primera División. La llegada de Molinero previsiblemente resulta positiva, debido a su experiencia, pero habrá que ver el rendimiento del portugués Geraldes.

Centrales

Bajas: Guitián (Vuelve al Real Valladolid tras cesión)

Altas: Peybernes y Babin (vuelve tras cesión)

Con la incógnita presente de si Barba saldrá finalmente del equipo o no, en esta faceta el equipo mejora claramente. Babin, que viene de jugar incluso competición europea, será un jugador importante. El francés, por otra parte, es un jugador más desconocido en la parroquia rojiblanca, pero del que vienen muy buenos informes de pasadas experiencias en el deporte rey.

Centrocampistas

Bajas: Sergio Álvarez, Álex López

Altas: N.Méndez, Pedro Díaz, Salvador, Sousa, Lod, Coffie

El enorme vació que ha dejado Sergio tras su traspaso al Eibar, parece a priori imposible de cubrir. Un mal movimiento del Sporting, que dejó salir a su buque insignia e ídolo de la afición por bastante menos dinero de lo establecido en su claúsula de rescisión, pero así estaba estipulado en su contrato. La única buena noticia que queda en este apartado del campo, es que a los chavales del Sporting B se les haya dado una oportunidad. Sousa y Lod, en pretemporada, han sido de lo mejor del equipo, mientras que Coffie aún no ha tenido tiempo de demostrar nada.

Delantera

Bajas: Jony, Santos, Rubén, Viguera

Altas: Cerro, Traver, Neftali y Pablo Fernández

La parcela, con diferencia, donde el Sporting sale más perdiendo. Incomprensible que a falta de ocho días para el comienzo liguero, el Sporting no haya realizado ningun refuerzo donde más lo necesita, y más teniendo en cuenta las importantes salidas que se han producido del equipo asturiano. La temporada pasada fueron Jony, Ruben y Santos los tres mejores en el ataque, y ambos ya no se encuentran en las filas del equipo rojiblanco. Destacó su regularidad, pero los tres venían cedidos y el Sporting, tras no ascender, no ha sido capaz de recuperarlos después de que pusieran rumbo, de nuevo, a los clubes de los que eran propiedad.