Loren y la selección

Loren Morón, máximo goleador del Real Betis de la pretemporada (con 6 dianas) y uno de los máximos goleadores españoles de la segunda vuelta de la pasada Liga, está en los planes del nuevo seleccionador español, Luis Enrique Martínez, y puede ser una de las novedades de su primera convocatoria, el próximo 31 de agosto, para los compromisos de la Nations League ante Inglaterra y Croacia, los días 8 y 11 de septiembre, en Wembley y el Martínez Valero de Elche, respectivamente.

Luis Enrique manifestó ayer en Tánger, a donde acudió para presenciar el choque de la Supercopa de España que ganó el FC Barcelona, que maneja “una lista con 72 jugadores y sorpresas va a haber seguro”. Una de ellas puede ser la de Loren, al que en el Betis tienen constancia que el seleccionador está siguiendo. Desde que debutó en la jornada 22 de la pasada Liga fue el máximo goleador nacional, con 7 tantos, los mismos que anotaron en ese periodo Iago Aspas, Gerard Moreno o Rodrigo, sus más directos rivales, junto a Diego Costa, para ocupar los puestos en la delantera de la selección.

Loren se pronunció

Cuando se presentó su renovación, Loren fue cuestionado por la posibilidad de ser citado por la selección española y respondía de la siguiente manera: «Cualquier futbolista quiere ir, es normal, es lo más grande que hay y yo no voy a ser menos, tanto por la experiencia como por representar a mi país. Pero es futuro y ahora mismo no me lo planteo. Quiero asentarme en Primera división en este equipo. Lo que tenga que venir, vendrá».

Interés del extranjero

Y es que había equipos que estaban, incluso, dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de Loren, la cual actualmente es de 60 millones de euros, después de la reciente renovación del marbellí. El West Ham de Manuel Pellegrini, con Mario Husillos, ex del Málaga, como director deportivo, se había fijado en el bético.

Aunque lo cierto es que Loren sólo pensaba en poder triunfar en el conjunto verdiblanco dándole continuidad al buen papel que tuvo en la temporada pasada.