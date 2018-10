Primera derrota de la pretemporada para el femenino

El Fútbol Club Barcelona femenino no pudo conquistar tierras británicas. Las catalanas se medían al Manchester City en el cuarto amistoso de la pretemporada. Con una victoria y un empate en el casillero, las pupilas de Fran Sánchez llegaban a Inglaterra con la intención de dejar buenas sensaciones ante uno de los semifinalistas de la pasada edición de la Champions League. Pese al buen fútbol practicado, la eficacia de las locales terminó decantando la balanza, siendo 2-0 el resultado final.

Buen encuentro el que se vivió en el Academy Stadium. Con un gran ambiente en la grada, las jugadoras brindaron igualdad en un choque que se decidió en la segunda mitad. Tanto Manchester City como Barcelona quisieron, desde el inicio, dominar con la pelota. Para intentar romper con el dominio y la presión alta que ejercía el rival, ambas escuadras optaron por utilizar el mismo recurso, los tiros lejanos. Las ocasiones más claras fueron para el Barça que estuvo a punto de adelantarse en el marcador mediante Mariona.

El guión de partido nunca fue distinto para el FC Barcelona, que quería dominar a través del fútbol de posesión. Las inglesas, por su parte, optaron por el repliegue para lanzar contraataques, al más puro estilo británico. La idea les funcionó, puesto que en la segunda mitad fueron capaces de llevarse el choque. El primer tanto, en el 75, llegó tras un balón a la espalda de la defensa azulgrana al que llegó Lawley, que no perdonó. En segundo lo hizo Parris de penalti.

Las barcelonesas no bajaron la cabeza en ningún momento, y lo intentaron durante todo el partido. En los últimos minutos, las azulgrana buscaron con mucha insistencia a Andressa Alves, pero no se pudo ganar el encuentro. El Barça dejó buena imagen, pero no se pudo llevar la victoria. Malas noticias las molestias de Van der Gragt y Hamraoui, que tuvieron que salir del campo.

Después de completar el cuarto partido de pretemporada, el FC Barcelona todavía tiene una cita en el calendario, el sábado 18 de agosto contra el Montpellier. Tras el último encuentro, las azulgrana disputarán el primer torneo oficial de la temporada, que será la Copa Catalunya y, más tarde, iniciarán la Liga Iberdrola, ante el Athletic Club.