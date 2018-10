Ter Stegen: "Estoy muy feliz por levantar la Supercopa"

El FC Barcelona levantó su primer título en el primer partido oficial de esta temporada. Gracias a los goles de Piqué y Dembélé, los azulgranas vencieron por 2-1 a un Sevilla que se adelantó a los 10 minutos. Es el tercer trofeo de la era Valverde y aunque tampoco tuvo excesivo trabajo, hubo un jugador que apareció cuando más se le necesitaba. Este fue Ter Stegen y tras finalizar el encuentro, atendió a los medios de comunicación.

No fue un partido muy intenso para el portero alemán, pero todo lo que tuvo que hacer lo hizo bien. En la primera parte, estuvo providencial en un disparo a bocajarro que consiguió desviar con unos grandes reflejos. En el juego aéreo se mostró impreciso en muy pocas acciones. Pero, sin duda, la acción que lo podría haber cambiado todo pasó cuando faltaba un minuto para finalizar el partido. Y el protagonista también fue Ter Stegen.

El guardameta azulgrana no estuvo preciso en la salida del balón y tras una rápida recuperación y el posterior contraataque del Sevilla, el portero chocó con Aleix Vidal y el colegiado decidió pitar penalti. Ter Stegen se mostró decepcionado con la decisión del árbitro pero, eso sí, la acción no influyó en el resultado final. Y es que aunque Ben Yedder apostó por un chute raso a la izquierda del portero, el alemán no solamente paró el penalti, sino que lo blocó.

Ante los medios de comunicación, Ter Stegen reconoció que aunque no se podía apartar y evitar el choque contra Aleix Vidal, sí que era penalti. Igualmente, el internacional alemán se mostró satisfecho por haber ganado el primer título de la temporada, y además como titular. "Estoy muy feliz por levantar la Supercopa", aseguró el guardameta.

El portero alemán finalizó su intervención remarcando que la temporada solamente acaba de empezar. Ter Stegen reconoció que será una campaña larga pero que, aun así, esperan seguir como la han empezado: ganando títulos.

Con la victoria de ayer, el FC Barcelona amplía su ventaja como el equipo que más veces ha ganado la Supercopa de España, con 13 trofeos en su palmarés. Su primer perseguidor es el Real Madrid, que ha levantado la Supercopa en diez ocasiones, el mismo número de finales que el FC Barcelona ha perdido de esta competición.

Y para Ter Setegen, tras su decepción personal de no haber disputado ni un solo minuto en la pasada Copa del Mundo, empezar la temporada como titular y levantando un título, es la mejor dosis de confianza posible.