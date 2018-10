Guía VAVEL Sevilla FC 2018/19: estadísticas del Sevilla en Primera División

Una temporada más el balón rueda en el Sánchez Pizjuán en Primera División siendo ésta especial al conseguir su 75 participación en la máxima categoría del fútbol español. El conjunto sevillano es, de esta forma, el club andaluz que más veces pisa la Primera División española, y a su vez, el sexto mejor equipo español según la clasificación histórica de una liga que sumará 88 ediciones esta temporada.

Así pues, el Sevilla también forma parte del club de las 1000 victorias en Primera División, hazaña que realizó la temporada pasada ante el Espanyol en la jornada 20. La primera de las 1000 victorias fue en la primera jornada de la temporada 1934-1935 ante el Atlético de Madrid en el campo de Viejo Nervión con el resultado de 4-0, una buena primera campaña que le valió el quinto puesto de una liga formada por 12 equipos.

Y no fue hasta en su novena participación en Primera División cuando el Sevilla, de la mano de Ramón Encinas como entrenador, conquistó su primera y hasta ahora, única liga con 36 puntos en su haber, fue en la temporada 1945-1946. Desde entonces no ha ganado más en liga pero sí ha luchado hasta el final en varias ocasiones, como en 1950-51, que se quedó sólo a dos puntos del campeón Atlético de Madrid, o en la temporada 2006-07, que por un pinchazo en la penúltima jornada en Mallorca, la entidad sevillana no pudo alzarse con su segundo título de liga.

Pero su historia en Primera División es extensa y no es casualidad que el Sevilla sea el sexto equipo histórico en la liga, pues ha acabado en el podio en nueve ocasiones, entre los cinco primeros en 26 ocasiones y entre los 10 primeros en 59 ocasiones. Unas estadísticas con palabras mayores, y es que el conjunto hispalense es uno de los grandes e históricos de la liga española.

En comparación con sus vecinos andaluces, el equipo de Nervión se sitúa en el podio a nivel histórico. El Sevilla es el sexto clasificado con 2877 puntos, después le sigue su máximo rival el Betis con 1945 puntos en el puesto décimo de la liga. Después le sigue el Málaga en el puesto 21 con 791 puntos, y acto seguido el Granada, con 667 puntos ocupa en el 22º puesto. Después le sigue el Cádiz CF con 341 puntos en el puesto 34. El Almería le sigue en el puesto 38 con 242 puntos y le sigue el Córdoba con 230 puntos. Cierran la tabla andaluza el Jaén con 71 puntos y el Xerez con 34 puntos.